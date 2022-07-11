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Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

  • Какие задачи в области цифровизации наиболее актуальны для госсектора?
  • Какие новые цифровые услуги будет предлагать государство?
  • Как продвигается импортозамещение в госсекторе?
  • Как будут развиваться цифровые проекты федерального уровня?
  • Что будет с программами цифровизации регионов?

Ключевые ИТ-проекты и программы

ИТ-решения для госсектора

  • Цифровая инфраструктура государства
  • Государственные информационные системы
  • Электронные госуслуги
  • Ситуационные центры и центры управления регионами
  • Государственные цифровые платформы
  • Кибербезопасность госведомств и объектов КИИ

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации;
Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края;
Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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