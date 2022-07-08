Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании

Основатель Qiwi Сергей Солонин намерен выкупить акции компании на общую сумму $25 млн. Акции будут выкупаться в ходе тендера, максимальная цена покупки будут в два раза меньше отметке, на которой торги акциями Qiwi были остановлены на бирже Nasdaq.

Сергей Солонин скупает акции Qiwi

Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Тендер проводится от лица принадлежащей Солонину компании Daliance Services (зарегистрирована на Маршаловых островах). В ходе тендера планируется акции Qiwi класса «B» и выпущенные на них американские депозитарные акции (ADS). Максимальная сумма, на которую будут приобретаться акции, составляет $25 млн.

Как будут приобретаться акции Qiwi

Акции будут приобретаться по цене от $2,2 до $2,7 за одну ценную бумагу. Сбор заявок для участия в тендере будет приниматься до 3 августа. Тендер будет проходить по модели голландского аукциона.

Основатель Qiwi Сергей Солонин намерен выкупить акции компании на общую сумму $25 млн

Акционер, желающий продать принадлежащие ему ценные бумаги, должен заполнить специальную форму, указав количество акций, которое он желает продать, и желаемую сумму продажу (в рамках заданного диапазон). Цена продажи будет рассчитана как минимальная, при которой структура Солонина сможет приобрести акции Qiwi на сумму $25 млн.

Цена продажи акций будет одинаковой для всех акционеров, принявших участие в тендере. Она будет применена ко всем заявкам, в которых желаемая сумма продажи будет равной или меньшей, чем выбранная цена. Заявки на продажу акций по более высокой цене удовлетворяться не будут.

Если заявок на продажу акций будет больше, чем нужно для покупки ценных бумаг на сумму $25 млн, то заявки будут удовлетворяться на пропорциональной основа. Приоритет будет отдан заявку на продажу менее 100 акций, исключая ситуации, когда объем таких заявок меньше количества акций, принадлежащих ее владельцу. Если акционер хочет увеличить свои шансы принять участие в тендере, он может сразу указать, что готов продать акции по минимальной цене - $2,2.

На сколько Солонин сможет увеличить размер своего пакета акций в Qiwi

Если заявки на продажу акций будут удовлетворяться по максимальной цене, то структура Солонина 17,7% акций компании. Если же заявки будут удовлетворяться по минимальной цене, то структура Солонина приобретет 21,7% акций.

Ценные бумаги Qiwi бывают двух типов. Акции класса «B» обладает одним голосом на одну бумагу и подлежат свободной продажи. Акции класса «А» обладают десятью голосами на одну бумагу, но их нельзя свободно продавать: их можно только конвертировать в акции класса «B» в пропорции 1:1.

Солонин является практически единственным владельцем акций класса «А». Его голосующая доля в Qiwi составляет 66,6%, экономическая – 16,5%. В случае, если тендер состоится, экономическая доля Солонина в Qiwi будет увеличена до 34,2 - 38,2%.

Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq в 2013 г. Позднее Qiwi вышла на Московскую биржу. 28 февраля 2020 г торги акциями Qiwi на бирже Nasdaq, как и торги акциями других созданных в России компаний на американских и британских фондовых площадках, были приостановлены.

Рыночная цена акций Qiwi

В последний день торгов на Nasdaq акции Qiwi торговались по цене $5,67. На Московской бирже торги акциями Qiwi 7 июля закончились на отметке 299 руб. По курсу Центробанка на 7 июля (62,9 руб за один доллар) это составляет $4,75.

Таким образом, максимальная цена акций Qiwi, за которую их готовы выкупать структура Солонина, в 2,1 раз меньше цены, на которой торги акциями Qiwi закончились на бирже Nasdaq, и в 1,75 меньше цене акций на Московской бирже.

Проблемы Qiwi с Nasdaq

В апреле совет директоров Qiwi принял решение предложить провести выкуп акций компании (buy-back) в объеме до 10% от общего числа акций. В мае внеочередное собрание акционеров Qiwi утвердило данное предложение, а параметры будущего buy-back еще не объявлялись.

У Qiwi есть еще одна проблема. Администрация биржи Qiwi предупредила компанию о несоответствии правилам листинга. Весной из совета директоров вышла независимый директор Елена Титова, которая также входила в совет директоров ФК «Открытие», и, как и сам банк, попала под санкции США и Евросоюза.

В результате было нарушено правило Nasdaq, согласно которому в комитет по аудиту, сформированный при совете директоров публичной компании, должен состоять минимум из трех независимых директоров. Впрочем, у Qiwi есть время до 20 апреля 2023 г. на решение данной проблемы.