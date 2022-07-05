Аналитики поборются за 800 000 рублей в соревновании Sovcombank Challenge 2022

Совкомбанк и Sk Fintech Hub проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы с общим призовым фондом в 800 000 рублей. Мероприятие пройдет с 22 по 24 июля в онлайн-формате.



Механика соревнований

Соревнование для аналитиков с общим призовым фондом в 800 000 рублей пройдет в июле. В Sovcombank Challenge 2022 могут принять участие аналитики web-проектов, системные и прикладные аналитики из любого региона России. Победители получат денежное вознаграждение и новые возможности для развития карьеры.

Онлайн-соревнование пройдет в рамках двух треков, где необходимо будет проанализировать возможность реализации веб-сервиса и продумать интеграцию с партнером. В первом треке задача затрагивает, как интерфейсные решения, так и архитектуру различных сервисов, а во втором участникам больше придется концентрироваться на архитектурах сервисов и сущностях баз данных.

Совкомбанк и Sk Fintech Hub проведут соревнование с призовым фондом в 800 000 рублей

Первый трек ориентирован на Junior/Middle-специалистов и предполагает создание интерфейса приложения, разработку архитектуры приложения, составление спецификации сервисов, подготовку описания данных БД и ряд других задач.

Второй трек для специалистов уровня Middle/Senior. Участники этого трека должны спроектировать техническую реализацию интеграции с партнером в рамках проекта кобрендинговой карты с определенными триггерами основных механик. Аналитикам придется разработать архитектуру БД, а также архитектуру API для обмена данными с партнером и выполнить ряд стратегических задач, например определение технических рисков проекта.

Этапы

Вот как будут проходить соревнования:

21 июня-19 июля — предварительный отбор и решение тестовых задач;

07 июля - онлайн-митап, на котором представители банка подробно расскажут о тематике и задачах соревнования, а также познакомят с карьерными возможностями Совкомбанка;

20 июля - объявление участников основного этапа;

22-24 июля - основной этап с решением кейсовых задач;

27 июля - награждение победителей.

Участники соревнования смогут довести идею до рабочего прототипа, расширить круг своих контактов и найти единомышленников. Для поощрения победителей предусмотрен общий призовой фонд в размере 800 000 рублей. Помимо денежных вознаграждений лучшие участники смогут получить новые возможности для развития карьеры в Совкомбанке.

Хакатоны для лучших

«Уже много лет мы фокусируемся на разработке собственных ИТ-решений, создаем новые технологичные продукты, которые обеспечивают потребности всей финансовой группы. Активное развитие бизнеса группы требует постоянного поиска талантливых специалистов. Мы активно расширяем ИТ-команду в наших центрах по всей России, в том числе используя опыт онлайн-соревнований среди профессионалов. Совместно со “Сколково” мы во второй раз проводим Sovcombank Challenge, и уверены, что, как и в прошлом году, это соревнование позволит специалистам в полной мере проявить свои способности в решении нестандартных задач, а нам — дополнительно поддержать талантливых ребят и, возможно, некоторых заинтересовать проектами у нас», — Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Сейчас для любой компании важной составляющей устойчивого развития является человеческий капитал, поэтому борьба за IT-специалистов только усиливается. Наша инициатива по организации мероприятий, где мы соединяем крупных игроков финансового сектора и молодых специалистов, это своего рода вклад в развитие финтех-индустрии. Мы понимаем, насколько банковской сфере важно нанимать профессионалов в свою команду, но мы также не забываем о важности развития карьеры самих специалистов. Поэтому наши хакатоны — это то место, где соединяются лучшие и где создаются новые цифровые продукты», — Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.

Узнать подробности на сайте онлайн-соревнования Sovcombank Challenge 2022.