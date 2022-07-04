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Альфа-Банк теперь ИТ-компания — официально

Список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пополнился — недавно в него вошел Альфа-Банк. Это даст возможность ИТ-специалистам банка претендовать на отсрочку от армии.

Теперь официально

Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В перспективе это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии.

В ЕГРЮЛ внесены сведения о дополнительном виде деятельности банка как «организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий».

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Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

«В Альфе работают 8000 айтишников: это разработчики, тестировщики, дата-сайентисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, UX-исследователи и много кто ещё. Мы всегда знали, что мы IT-компания, но с банковской лицензией. Теперь это официально», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

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