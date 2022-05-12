На ИТ-маркетплейсе Market.CNews запущен личный кабинет. Компании могут обновлять тарифы по 20 ИТ-услугам

ИТ-компаниям стал доступен личный кабинет на ИТ-маркетплейсе Market.CNews для добавления и обновления тарифов более чем по 20 ИТ-услугам. Масштаб и функционал проекта не имеет аналогов в России.

Одной из важнейших задач при работе с маркетплейсом для компаний является возможность поддерживать актуальные цены на свои услуги и оперативно оповещать аудиторию об их изменениях. Теперь это возможно благодаря появлению Личного кабинета компаний на Market.CNews.

Зарегистрироваться в личном кабинете может любой поставщик ИТ-услуг, представленных на маркетплейсе. Актуальный список услуг доступен по ссылке https://market.cnews.ru/service, он постоянно расширяется. Для получения доступа в личный кабинет нужно подать заявку на странице регистрации https://market.cnews.ru/registration. Регистрация бесплатна.

Подать заявку на доступ в личный кабинет

Пользователям личного кабинета доступен интуитивно понятный интерфейс для добавления и обновления тарифов.

Все тарифы на Market.CNews разделены на 2 типа: фиксированные и гибкие. В первом случае в тариф входит определенное количество опций, а стоимость его неизменна. Если заказчику требуется увеличение опций, то он должен перейти на более мощный тариф.

В случае гибких тарифов стоимость может меняться в зависимости от количества выбранных опций. При этом тарифицируется каждая опция по отдельности.

Личный кабинет Market.CNews позволяет редактировать как фиксированные, так и гибкие тарифы, а также указывать их настройки: валюту, минимальные и максимальные ограничения по количеству опций для гибких тарифов и другие параметры.

Один аккаунт в личном кабинете позволяет контролировать сразу несколько компаний и брендов. Это удобно для рекламных агентств или групп компаний с единым маркетинговым подразделением.

Подать заявку на доступ в личный кабинет

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ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. Позже были добавлены тарифы на Colocation, Облачное объектное хранилище S3, CRM, BPM, IP-телефонию, решения по ИТ-безопасности и другие услуги. Аудитория сервиса постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews — предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории — к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews — это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, — сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании SberCloud, Selectel, Softline, ELMA, CloudMTS, SBCloud, CorpSoft24, DataHouse, КРОК, LanCloud, TimeWeb и многие другие.