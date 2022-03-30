Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

До 1 апреля 2022 г. российские банки планируют внедрить сервис «СБПэй». Это аналог Apple Pay и Google Pay, которых соотечественники лишились после введения западных санкций. Новый сервис разработан на основе системы быстрых платежей Банка России. Однако полноценную альтернативу привычным покупкам «в одно касание» пользователи увидят вряд ли.

Что такое «СБПэй»

Больше 200 банков-участников Системы быстрых платежей (СБП) по требованию Банка России к 1 апреля должны внедрить сервис «СБПэй», сообщило РИА «Новости».

«СБПэй» - это мобильное приложение для бесконтактной оплаты в онлайн- и офлайн-магазинах c использованием различных способов, будь то QR-код, кнопка на сайте или ссылка на оплату. Сервис создан на базе СБП Банка России, функционирование которой обеспечивает «Национальная система платежных карт».

Новый инструмент НСПК позиционирует как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную вводить ее данные в онлайн-магазинах, однако о полной альтернативе привычным Pay-сервисам речи не идет.

Google Pay К 1 апреля 2022 г. российские банки должны внедрить сервис «СБПэй», аналог Apple Pay

«Сервис отличается от Apple Pay и Google Pay тем, что для их использования необходима банковская карта, и данные от нее необходимо хранить в приложении. В случае с “СБПэй” используется только банковский счет», - объяснил CNews Михаил Сергеев, ведущий инженер CorpSoft24. Классические Pay-приложения используют возможности «карточных» платежных систем – «Мир», Visa и Mastercard.

Больше одного касания

Как сообщает НСПК, установить приложение «СБПэй» можно на смартфоны с ОС Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Достаточно зайти в App Store или Google Play и скачать его, пока оно доступно россиянам.

Из минусов нового способа оплаты – не выйдет просто поднести телефон к POS-терминалу и подтвердить оплату по Face ID, Touch ID или вводом пароля. Продавец должен сгенерировать QR-код с данными и суммой оплаты, а покупатель - сканировать его и оплатить через приложение «СБПэй». К слову, процесс внедрения «СБПэй». в России может замедлиться из-за отсутствия поддержки нового сервиса со стороны продавца.

«До сих пор оплата по QR была не сильно популярна у продавцов, несмотря на более низкую комиссию по эквайрингу – приходилось совершать слишком много лишних движений. Если обещанная поддержка NFC появится, сервис может стать популярным», - поделился мнением с CNews ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Впрочем, запуск оплаты с помощью NFC с 1 апреля 2022 г. «Национальная система платежных карт» объявила еще в конце 2021 г. Возможно, в сотрудничестве с банками этот функционал действительно удастся разработать.

К сожалению, даже в этом случае оплата одним касанием будет доступна не всем – владельцам «яблочной» техники о подключении к чужой экосистеме останется лишь мечтать. Apple пока еще никому не открывала доступ к NFC на айфонах – кстати, именно поэтому, их владельцы не могут пользоваться Mir Pay и Sber Pay, которые прекрасно дружат со смартфонами на ОС Android. Тем не менее для владельцев «яблочных» гаджетов «СБПэй» при всех своих минусах, останется единственным способом расплачиваться смартфоном, а не пластиком.

Какие банки внедрят «СБПэй»

Сейчас покупки по QR-коду могут оплачивать клиенты 50 банков, среди которых мало по-настоящему известных населению – разве что «Русский стандарт» и Экспобанк. Кстати, именно поэтому приложение ранее не пользовалось особой популярностью, и в AppStore можно обнаружить немало негативных отзывов.

Но, как пишет РИА «Новости», в ближайшее время «СБПэй» запустят Московский кредитный банк, «Почта банк», Росбанк, Промсвязьбанк, «МТС Банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Дом.РФ», «Абсолют банк». В Центробанке рассчитывают, что среди них также появятся ВТБ и «Тинькофф Банк».

В то же время вполне вероятно, что крупные банки все силы бросят на создание и модернизацию собственных сервисов бесконтактной оплаты – у «Сбера», к примеру, есть Sber Pay. Существуют в России и другие платежные системы: карты «Мир» из платежных сервисов пока поддерживает лишь Samsung Pay, есть также отечественный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. «Яндекс» в феврале прошлого года запустил Yandex Pay. Как далеко зайдет фрагментация российского рынка платежных систем на фоне ограничений, неясно. Но по всей видимости, пользователям придется лавировать между различными сервисами в зависимости от банка, марки своего смартфона и конкретного магазина.