Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля
12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».
12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».
Системы электронного документооборота планомерно развивались в течение многих лет и постепенно завоевывали признание среди компаний. Так было до 2020 г., когда в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу СЭД в том или ином виде внедрили огромное число заказчиков.
Постепенно бизнес приходит к идее, что системы ЭДО являются одним из обязательных видов ПО в компании любого масштаба. Понимая это, поставщики создают обычные и коробочные решения как для крупных компаний, так и для сегмента СМБ.
На смену СЭД приходят ECM — системы, способные управлять всеми видами контента. Главное отличие ECM от СЭД — это разделение всей информации на две категории: сам документ и его содержание (контент). В обиход вводятся мета-теги, позволяющие обозначать значимую для предприятия информацию. А ECM системам доверяют управление бизнес-процессами в организациях.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок ЭДО
- Как меняется российский рынок электронного документооборота?
- Какие тренды, сформировавшиеся на фоне пандемии, оказывают на него влияние до сих пор?
- Во всех ли компаниях автоматизирован внутренний документооборот?
- Кого пандемия заставила перейти на электронный обмен документами?
- Какие проблемы возникают при использовании электронной подписи?
- Как правильно организовать хранилище электронных документов?
Технологии
- Идеальный электронный архив: какой он?
- Как извлечь максимум данных их электронных документов?
- Могут ли роботы работать с документами?
- Искусственный интеллект и машинное обучение в сфере обработки документов.
- Когда вместо BPMS лучше использовать ECM?
- Возможно ли модернизировать устаревшие СЭД?
- Импортозамещение в сфере управления контентом?
Практический опыт
- Как полностью отказаться от бумаги внутри компании.
- Электронное взаимодействие с контрагентами: практический опыт.
- Какие сложности возникают при использовании электронной подписи?
- Взаимодействие с удаленными сотрудниками.
- Интеграция СЭД с внутренними и внешними ИТ-системами.
- От отдельных решений к единой платформе управления документами и процессами.
- Как обеспечить безопасность при электронном документообороте?
С докладами выступят:
Андрей Клопотовский, генеральный директор, Сервисный центр «Феско»;
Николай Галкин, ИТ-директор, Itella;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Елена Долматова, руководитель отдела документооборота, «Почта России»;
Анастасия Рыбакова, начальник отдела развития бизнес-процессов направления контроллинг, «Алроса»;
Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;
Оксана Андреева, руководитель сектора развития СЭД, «Магнит»;
представитель банка «Зенит»;
представитель компании PepsiCo.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.