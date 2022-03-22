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Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля

12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».

12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».

Системы электронного документооборота планомерно развивались в течение многих лет и постепенно завоевывали признание среди компаний. Так было до 2020 г., когда в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу СЭД в том или ином виде внедрили огромное число заказчиков.

Постепенно бизнес приходит к идее, что системы ЭДО являются одним из обязательных видов ПО в компании любого масштаба. Понимая это, поставщики создают обычные и коробочные решения как для крупных компаний, так и для сегмента СМБ.

На смену СЭД приходят ECM — системы, способные управлять всеми видами контента. Главное отличие ECM от СЭД — это разделение всей информации на две категории: сам документ и его содержание (контент). В обиход вводятся мета-теги, позволяющие обозначать значимую для предприятия информацию. А ECM системам доверяют управление бизнес-процессами в организациях.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

  • Как меняется российский рынок электронного документооборота?
  • Какие тренды, сформировавшиеся на фоне пандемии, оказывают на него влияние до сих пор?
  • Во всех ли компаниях автоматизирован внутренний документооборот?
  • Кого пандемия заставила перейти на электронный обмен документами?
  • Какие проблемы возникают при использовании электронной подписи?
  • Как правильно организовать хранилище электронных документов?

Технологии

  • Идеальный электронный архив: какой он?
  • Как извлечь максимум данных их электронных документов?
  • Могут ли роботы работать с документами?
  • Искусственный интеллект и машинное обучение в сфере обработки документов.
  • Когда вместо BPMS лучше использовать ECM?
  • Возможно ли модернизировать устаревшие СЭД?
  • Импортозамещение в сфере управления контентом?

Практический опыт

  • Как полностью отказаться от бумаги внутри компании.
  • Электронное взаимодействие с контрагентами: практический опыт.
  • Какие сложности возникают при использовании электронной подписи?
  • Взаимодействие с удаленными сотрудниками.
  • Интеграция СЭД с внутренними и внешними ИТ-системами.
  • От отдельных решений к единой платформе управления документами и процессами.
  • Как обеспечить безопасность при электронном документообороте?

С докладами выступят:

Андрей Клопотовский, генеральный директор, Сервисный центр «Феско»;
Николай Галкин, ИТ-директор, Itella;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Елена Долматова, руководитель отдела документооборота, «Почта России»;
Анастасия Рыбакова, начальник отдела развития бизнес-процессов направления контроллинг, «Алроса»;
Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;
Оксана Андреева, руководитель сектора развития СЭД, «Магнит»;
представитель банка «Зенит»;
представитель компании PepsiCo.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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