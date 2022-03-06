Visa и MasterCard прекращают работу в России

Американские платежные системы Visa и MasterCard прекратили свою работу в России из-за ситуации на Украине. Россияне могут продолжать пользоваться такими картами в пределах страны, но за рубежом они теперь бесполезны. Карты, открытые в иностранных банках, в России работать не будут.

Россиян оставили без Visa и MasterCard

Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очередь, что они больше не смогут пользоваться своими картами за рубежом, в тех странах, куда из России еще можно попасть.

Граждане иностранных государств, если их карты вы пущены за пределами России, не смогут воспользоваться ими в стране. То же касается и самих россиян.

Другими словами, все карты Visa и MasterCard российских банков на территории России пока работают. Как долго они протянут, неизвестно.

Заявление Сбербанка

Сбербанк, являющийся крупнейшим российским банком, первым отреагировал на бегство из России Visa и MasterCard. Он официально заявил, что все его карты, привязанные к платежным системам, продолжат работать в России до истечения срока действия.

Visa и MasterCard во второй раз за неполные восемь лет отвернулись от России

Этими картами можно будет расплачиваться как в интернет-магазинах так и в обычных магазинах. С них можно снимать деньги или переводить их на другую карту. В целом, все базовые операции сохраняют работоспособность.

С транзакциями в других странах все сложнее. «Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)», – говорится в заявлении.

Центробанк позже подтвердил, что карты Visa и MasterCard всех российских банков продолжат работать на территории страны.

Что делать россиянам

Бойкот России со стороны Visa и MasterCard, помимо прочего, означает, что отечественные банки больше не смогут выпускать новые карты с привязкой к одной из этих платежных систем. Из этого следует, что все, кому нужно заменить карту или выпустить новую, должны будут перейти на российскую платежную систему «Мир».

Однако это никак не решит вопрос с пользованием банковской картой за рубежом. Карточки «Мир» принимаются в совсем незначительном количестве стран, и пока нет гарантии, что их число на фоне санкций не сократится.

На сайте платежной системы указано, что карты «Мир» принимаются в девяти странах мира. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Южная Осетия. Иначе говоря, если россиянин находится, к примеру, в Великобритании, то его карта в этой стране бесполезна.

Из всего вышесказанного следует, что россиянам, владеющим картами Visa и MasterCard и не бывающими за границей, можно продолжать пользоваться ими в пределах своей страны, а по истечении срока их действия перейти на карту «Мир».

Причина все та же

Visa и MasterCard только называются международными платежными системами. На самом деле они обе американские. У одной головной офис расположен в Фостер-Сити (Калифорния), у другой – Харрисоне (Нью-Йорк). США была в числе первых, кто ввел санкции против России из-за ситуации на Украине.

И Visa, и MasterCard заявили, что прекращение их работы в России напрямую связано с происходящими на Украине событиями. Представители платежных систем заявили именно о приостановке деятельности на территории России, то есть пока о полном уходе речи нет.

Ранее, прикрываясь санкциями, из страны в спешке сбежали многие крупные иностранные компании. Это AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco и др.

Почему в России пока не произошел коллапс

Редакция CNews убедилась, что карты Visa и MasterCard действительно продолжают функционировать, несмотря на отключение этих платежных систем. Работают, по меньшей мере, карты Сбербанка и «Тинькофф».

России уже давно есть чем заменить и Visa, и MasterCard

Причина кроется в принципах работы этих карт. В России все без исключения операции по ним обрабатывает компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая также обслуживает и карты системы «Мир».

Согласно ЕГРЮЛ, компания была основана в 2014 г. На момент публикации материала она полностью принадлежала Центробанку, хотя в августе 2021 г. была вероятность ее приватизации.

История повторяется

Visa и MasterCard уже как минимум во второй раз сеют панику среди россиян, пользующихся их картами. В начале весны 2014 г., сразу после воссоединения России и Крыма, обе платежные системы столь же одновременно и, как и сейчас, безо всякого предупреждения, заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП банк и банк «Россия».

В ответ на это уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе. Тогда же началась разработка платежной системы «Мир».

В ноябре 2014 г. была основана компания НСПК. Через несколько месяцев все операции по картам Visa и MasterCard были принудительно переведены на нее во избежание повтора ситуации, случившейся весной 2014 г.

Система «Мир» функционирует с 2015 г. Эмиссия пластиковых карт «Мир», привязанных к этой системе, началась в декабре 2015 г. Спустя полтора года, в мае 2017 г., Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы.

В начале весны 2019 г. в России начала работу система бесконтактной оплаты Mir Pay. Это полностью отечественная разработка, базирующаяся на платежной системе «Мир». Она является аналогом Apple Pay, которая уже частично не действует на территории России, Samsung Pay и других иностранных платежных систем.