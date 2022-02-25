Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта 2022 г.
Подтвердили выступление:
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, НИИОЗММ ДЗМ;
Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;
Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровья»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»;
Иван Нестеров, менеджер по развитию, «Норси-Транс»;
Евгений Ковалев, руководитель проектов, группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ;
Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам «СберМедИИ»;
Алексей Образцов, управляющий партнер, «Ренессанс клиника»;
Виталий Артемьев, директор департамента Retail&Pharma, Fortinet;
Ольга Лебедева, руководитель направления, РТ МИС;
Дарья Шарова, заместитель руководителя отдела инновационных технологий, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ г. Москвы;
Светлана Столярова, руководитель по инфраструктурным проектам развития медицины «Вымпелком»;
Олег Симаков, руководитель Центра ИТОиМЭВ, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Алена Геращенко, аналитик отдела консалтинга департамента информационной безопасности, РАССЭ;
Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, медицинский директор ООО «Инкордмед»;
Сергей Гнеушев, управляющий партнер «Академический МИАЦ», сопредседатель совета консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник».
Вопросы к обсуждению:
ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения
- Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения
- Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях
- Какие новые возможности появляются у пациентов
- Становится ли работа врачей удобнее
- Как телемедицина меняет систему здравоохранения
Технологии в здравоохранении
- Какие данные нужны для создания e-Health
- Что можно доверить искусственному интеллекту
- Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson
- Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении
- Безопасны ли телемедицинские консультации
- Мобильный мониторинг на страже здоровья
- Облачные технологии в здравоохранении
Практические кейсы
- Безопасное хранение медицинских данных
- Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»
- Опыт внедрения электронной медицинской карты
- Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи
- Как освободить врачей от рутины
- Удаленное обучение врачей: примеры
- Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.