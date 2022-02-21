Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье

Сбербанк ищет сторонний ЦОД для размещения своего ИТ-оборудования почти за 3 млрд руб. Госбанку требуется до 300 серверных стойко-мест вблизи Москвы. В августе 2020 г. Сбербанк также пытался арендовать 700 стойко-мест за 2,5 млрд, однако желающих не нашлось. Позже тендер был перезапущен с большей ценой и меньшим количеством стоек. Договор был подписан с МТС.

ЦОД для Сбербанка

Как выяснил CNews, Сбербанк готов потратить 2,9 млрд руб. на размещение своих серверов в стороннем центре обработки данных (ЦОД). Банку требуется до 300 стойко-мест на последующие четыре с половиной года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Соответствующий тендер опубликован 8 февраля 2022 г. в формате запроса котировок. Заявки от претендентов принимаются до 15 февраля, итоги будут подведены 31 марта. Последние три тендера (включая этот) на размещение серверного оборудования Сбербанк абстрактно называл «Технологические услуги».

Представители Сбербанка не смогли объяснить CNews, что именно определило потребность в аренде новых стойко-мест. Закупка обосновывается потребностью в дополнительных стойко-местах для размещения ИТ-оборудования, ответили они. Также они не уточнили, вновь закупаемое или старое оборудование разместится в арендуемых ЦОДах.

Подробности тендера

Согласно техническому заданию, участник должен обеспечить размещение ста 48-юнитовых серверов предельных размером 800 на 1200 мм в одном здании ЦОДа. Согласно графику заполнения машинного зала, во II квартале 2022 г. будет размещено 175 серверных стоек, в III — 250. Затем с IV квартала 2022 г. по III квартал 2024 г. будет размещено максимальное количество стоек — 300. После этого их количество вплоть до III квартала 2026 г. будет плавно спадать до 50 стоек.

В тендерной документации также есть отметка, что банк «вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от части оказываемых услуг или от всех оказываемых услуг, или досрочно расторгнуть договор в соответствии с его условиями».



Сбербанк ищет ЦОДы для своего ИТ-оборудования

По условиям закупки для соблюдения принципов надежности и непрерывности ИТ-систем, ЦОД подрядчика должен быть расположен на удалении не менее 2 км и не более 50 км одновременно от двух объектов Сбербанка — во 2-м Южнопортовом проезде в Москве (там находится так называемый первый мегаЦОД банка) и на Большом бульваре в Сколково (второй мегаЦОД). Кроме того, новый объект должен находиться на расстоянии не менее 2 км от Рябиновой улицы в Москве. Известно, что на этой улице располагается коммерческий ЦОД компании 3data. Сбербанк фигурирует в числе ее клиентов на сайте организации.



При этом по условиям договора, владельцу ЦОДа запрещено занимать арендуемый Сбербанком машинный зал оборудованием сторонних организаций. В случае возникновения у банка потребности в продлении срока аренды на срок не более одного года, исполнитель обязуется оказать те же услуги по той же стоимости, что указана в договоре, говорится в техзадании.

Аренда ЦОДов и покупка серверов Сбербанком



Как уже говорилось выше, Сбербанк пытался арендовать 700 стоек в августе 2020 г. Тогда CNews сделал вывод, что банк гарантированно разместит и оплатит лишь 100 стойко-мест. А еще 600 исполнитель договора должен будет держать про запас. «Банк вправе не размещать и не оплачивать дополнительно запрашиваемые 600 стойко-мест, — говорилось в условиях закупки. — При размещении и резервировании стойко-мест в меньшем объеме, поставщик не вправе требовать от банка каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости услуг по договору и/или изменения любых иных условий договора».

Тендер с такими условиями не состоялся. Через месяц, в сентябре 2020 г. он был перезапущен. Начальная цена договора повысилась до 2,6 млрд руб. при снижении количества стойко-мест до 400. Из документации исчезла вышеупомянутая формулировка о том, что банк может не размещать и не оплачивать дополнительно заращиваемые стойко-места. Однако банк оставил за собой право в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от части или от всех оказываемых услуг.

В новом запросе котировок приняли участие две ИТ-компании — МТС и «Датапро». Последняя была признана не соответствующей требованиям. Договор на сумму 2,5 млрд руб. был заключен с МТС.

В июле 2021 г. Сбербанк разместил тендер на закупку серверного оборудования на $131,1 млн (почти 10 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.). В сентябре CNewsвыяснил, что Сбербанк заключил договора на поставку тысяч польско-российских серверов, а также «железа», происходящего из Венгрии, Чехии и Китая. Тогда представители Сбербанка не сообщили CNews данных о производителях и поставщиках закупаемого оборудования, так как они являются «конфиденциальной информацией».

Сбербанк в сентябре 2021 г. сообщил о начале строительства крупнейшего в России ЦОДа, площадь которого составит более 55 тыс. квадратных метров. Он расположится в особой экономической зоне вБалаково и вместит 3,5 тыс. стоек. Представители Сбербанка сообщили CNews, что его строительство идет по графику.