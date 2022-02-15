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В России стартовало тестирование цифрового рубля

Центральный Банк России объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля. Из 12 ранее выразивших желание поучаствовать в нем банков пока к пилоту присоединились только три, а провести полный цикл операций смогли лишь ВТБ и ПСБ, отдельно отчитавшиеся о своих успехах по данному направлению. Дорожную карту по внедрению новой формы денег ЦБ сформирует после завершения тестирования, которое пройдет в несколько этапов.

Цифровой рубль в действии

Центральный Банк России (ЦБ) и изъявившие желание принять участие в эксперименте банки приступили к тестированию платформы национальной цифровой валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации ЦБ, три банка из пилотной группы присоединились к платформе цифрового рубля. Два из них провели полный цикл операций по переводу цифровых активов между кошельками клиентов посредством мобильного банка. Это ВТБ и ПСБ (Промсвязьбанк), следует из поступившего в редакцию CNews совместного пресс-релиза финансовых организаций.

Остальные девять участников пилотной группы рассчитывают подключиться к тестированию платформы по завершении доработки своих ИТ-систем, говорится в сообщении ЦБ.

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Банк России начал тестирование цифрового рубля

Уточняется, что в ходе испытаний клиенты банков-участников открыли цифровые кошельки, обменяли безналичные рубли на цифровые. Затем были протестированы переводы цифровых рублей между кошельками их владельцев.

Этапы тестирования

Всего ЦБ планирует провести две стадии тестирования цифрового рубля. В ходе первой из них будет отработана эмиссия цифровых денежных знаков и проверена работоспособность системы переводов между владельцами виртуальных рублевых кошельков. Вторая стадия тестирования предполагает проверку операций по оплате товаров, коммерческих и государственных услуг, возможностей смарт-контрактов, а также взаимодействия с Федеральным казначейством. На основании результатов испытаний ЦБ подготовит дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, переводы в цифровой национальной валюте для частных лиц будут бесплатными и доступными в любой точке страны. Бизнес, в свою очередь, получит «возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов» при сокращении издержек. В распоряжении государства, со слов представителя регулятора, окажется новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей.

«В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля, – отмечает Скоробогатова – На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами».

В планах на будущее платформы – возможность оплаты без подключения к интернету, а также доступ к операциям с цифровым рублем для клиентов банков, не являющихся налоговыми резидентами России.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль – это дополнительная форма российской национальной валюты, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. В роли ее эмитента и оператора выступает ЦБ.

Архитектура платформы, разработанной ЦБ, является гибридной, то есть включает компоненты централизованной системы и распределенных реестров. Криптовалютой, несмотря на применение блокчейна и алгоритмов шифрования, цифровой рубль не является, тем не менее, формирование правовой базы для регулирования оборота криптовалют на территории России – одна из задач, над решением которой совместно работают ЦБ и Правительство. Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте, отмечают в ВТБ.

Платформа ЦБ позволяет клиенту завести на ней кошелек через интернет с помощью сервисов одного из банков, подключившихся к платформе. После этого владелец кошелька может производить операции над содержащимися в нем средствами с помощью мобильного приложения любой другой финансовой организации, являющейся частью системы.

Цифровой рубль, согласно концепции ЦБ, имеет форму уникального цифрового кода. Операции с национальной российской виртуальной валютой представляют собой перемещение соответствующего цифрового кода из одного кошелька в другой. Цифровой рубль, по словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, задумывался как «платежное средство с абсолютной мгновенной ликвидностью».

В октябре 2020 г. регулятор объявил о начале общественных консультаций с участием представителей финансового рынка для оценки перспектив цифрового рубля.

Центробанк анонсировал окончательный вариант концепции цифрового рубля в апреле 2021 г.

В июне 2021 г. ЦБ обозначил сроки завершения разработки прототипа платформы цифрового рубля и начала ее тестирования – декабрь 2021 г. и январь 2022 г. соответственно. Также стал известен перечень банков – участников пилотного проекта. В него вошли Ак барс банк, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк.

Дмитрий Степанов

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