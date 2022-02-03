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Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции

Сотрудники Совкомбанка и его дочерней компании получат возможность работать в Турции. Жить они будут в пятизвездочном отеле, компания оплатит все расходы, включая перелет и страховку.

Коворкинг пять звезд

Сотрудники бэк-офиса Совкомбанка, а также ИТ-компании «Совкомбанк Технологии» будут вместе работать над общими проектами, обмениваться опытом и тестировать новый формат рабочего пространства.

Новое рабочее пространство банка появилось в Турции в январе 2022 г. на базе пятизвездочного отеля на берегу Средиземного моря. Здесь в течение года будут собираться группы из сотрудников бэк-офиса банка и технологической «дочки» банка — «Совкомбанк Технологии», которые могут работать в дистанционном формате.

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Для участников коворкинга организованы современные рабочие места

«В новом рабочем пространстве, имея полностью обеспеченный быт, сотрудники из разных подразделений смогут обмениваться мыслями и опытом, работать над общими проектами, генерить новые идеи и просто общаться», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, комфортабельные зоны отдыха, проводятся командные мероприятия для знакомства и общения в группе, а также активности во внерабочее время, в том числе спортивные, настольные и видеоигры. В выходные дни запланированы экскурсии по местным достопримечательностям.


Всё включено

Совкомбанк полностью покрывает стоимость перелета и проживания в гостинице по системе Ultra all inclusive, а также предоставляет страховку выезжающих за рубеж на время поездки. Каждый сотрудник бэк-офиса банка может воспользоваться программой один раз в год.

Рабочий график всех сотрудников, которые будут находиться в новом рабочем пространстве, будет основан в качестве эксперимента на 4-х дневной рабочей неделе с четырьмя рабочими и тремя выходными днями. Заработная плата при этом будет сохранена на прежнем уровне. Новый формат и график работы в течение года протестируют около 1 000 сотрудников. В случае успешных результатов проект будет расширен и масштабирован. А лучшие практики будут введены во всех подразделениях и компаниях группы «Совкомбанка».

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