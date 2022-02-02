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После учений по «отлучению» от иностранного ПО, Сбербанк покупает бесконечное количество лицензий VMware

Сбербанк на $31,8 млн (примерно 2,4 млрд руб.) закупает американский софт VMware NSX Advanced Load Balancer. Срок предоставления неограниченного количества лицензий — ближайшие три года. Софтом смогут также пользоваться дочерние предприятия банка. Представители Сбербанка отказались комментировать безальтернативную закупку иностранного ПО на такой срок.

Американский софт на два миллиарда

Как выяснил CNews, Сбербанк на $31,8 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.) безальтернативно закупает американское программное обеспечение VMware. В указанную сумму также входит его техподдержка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер был опубликован 26 января 2022 г. Способ размещения закупки — адресный запрос котировок. Заявки принимались до 31 января. Итоги будут подведены 10 февраля.

Представители Сбербанка отказались комментировать CNews, почему банком безальтернативно закупается американский софт. Также они отказались ответить на вопрос, собираются ли в Сбербанке в ближайшие три года (учитывая срок предоставления лицензии) переходить на российское ПО в данном продуктовом классе.

Подробности тендера

Согласно техзаданию, Сбербанк закупает лицензии VMware NSX Advanced Load Balancer без ограничения их количества на ближайшие три года. Банк также приобретает право на воспроизведение программного продукта (изготовление одного и более экземпляра) и права использования ПО дочерними предприятиями Сбербанка.

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Сбербанк на $31,8 млн безальтернативно закупает VMware

VMware NSX Advanced Load Balancer, согласно сайту производителя, обеспечивает балансировку нагрузки в многооблачных средах, а также предоставляет брандмауэр веб-приложений и средства анализа приложений и службы для контроля входящего трафика контейнеров в различных средах — от центра обработки данных до облака.

Учения на случай ИТ-блокады

В феврале 2022 г. стало известно о том, что Сбербанк провел учения на случай прекращения техподдержки иностранного «железа» и ПО со стороны зарубежных ИТ-компаний. Среди вендоров софта фигурировала вышеупомянутая VMware.

В рамках мероприятия банк моделировал прекращение поддержки со стороны Intel и Nvidia, а также компаний из США, занимающихся программным обеспечением и облачными сервисами. В список также вошли Microsoft, Oracle и SAP.

Возможные санкции со стороны США могут стать ответной реакцией на вторжение России на Украину.

Кристина Холупова

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