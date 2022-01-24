«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

«Дом.РФ» заказал создание системы, которая на основании машинного обучения будет предсказывать банкротство физических и юридических лиц. Для этого будет проанализированы все зарегистрированные в России арбитражные дела с 1 января 2014 г. В системе будет содержаться вся информация об участниках разбирательств из таких источников как база арбитражных судов, ФНС, ФССП и др.

Предсказание банкротства

Банк «Дом.РФ» заказал разработку информационной системы, которая будет предсказывать банкротство юридических и физических лиц. Стоимость системы — 30 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в системе будет содержаться информационная база арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Росстата и др. На основании этих данных с применением алгоритмов машинного обучения будет разработана модель оценки исходов арбитражных дел. Для этого будут проанализированы не менее 4 млн арбитражных дел — это все зарегистрированные в России арбитражные дела с 1 января 2014 г.

Соответствующий тендер был опубликован 24 декабря 2021 г. В открытом конкурсе приняла участие всего одна компания, чье имя в документах не раскрывается. Согласно протоколу рассмотрения заявок, инициатор закупки проведет преддоговорные переговоры с единственным участником закупки для дополнительного снижения цены договора и заключит договор.

Подробнее о системе

В информационной системе можно будет найти, проанализировать и обобщить информацию обо всех участниках судебных дел — юрлица и физлица, представители, судья, арбитражные управляющие. Она покажет тип и категорию спора, сумму иска, информацию о каждом участнике судебного разбирательства, в том числе о типе участия. «Кроме того, ПО должно позволять в автоматическом режиме запрашивать по юридическим лицам факторы риска, сводную статистику и детальную информацию по арбитражным делам», — следует из технического задания.

Дом.РФ » заказал систему, которая выявит банкротов на ранней стадии

На основании информации, содержащейся в системе, будут приходить оповещения о ранних признаках преддефолтного состояния компаний и рисков компании на основании информации о прогнозе исхода судебных дел. Программа, в том числе, предоставит оценки вероятности исхода и продолжительности дела.

Это позволяет банкам управлять размером вышедшего на просрочку портфеля и эффективно добиваться целевых показателей, снижая собственные затраты на резервирование, отметил в разговоре с CNews Дмитрий Лившин, директор по цифровому развитию GloraX.

«С одной стороны, такой инструмент может позволить банку более точно сегментировать аудиторию. Это положительно скажется на стоимости ипотеки для покупателей недвижимости с хорошим кредитным рейтингом. С другой стороны, можно будет более рационально управлять портфелем», — говорит он

Несколько фактов о «Дом.РФ»

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Структура создана в 1997 г. постановлением Правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. Изначально назывался ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Банк занимается развитием рынка ипотечных ценных бумаг, финансированием жилищного строительства, развитием рынка арендного жилья с использованием механизма коллективных инвестиций, вовлечением в оборот и предоставление находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей жилищного строительства, а также развитием единой информационной системы жилищного строительства и др.

Единственным акционером АО «Дом.РФ» является Россия в лицеРосимущества.