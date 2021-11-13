CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность. По итогам 2020 г. совокупная выручка топ-50 его участников практически не изменилась, уровень цифровизации в этой сфере остается невысоким. Тем не менее, пандемия заставила всерьез задуматься о переходе от автоматизации к цифровизации. В списке самых востребованных решений ERP, PLM, MES, установка датчиков, сбор и обработка данных с формированием решений по прогнозированию ремонтов оборудования, качеству продукции. Растет спрос на искусственный интеллект, виртуальные испытания, автоматизированную разработку алгоритмов для станков ЧПУ, имитационное моделирование.

Лидеры рейтинга

По данным подготовленного CNews обзора «ИТ в промышленности 2021», совокупная выручка топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий в 2020 г. составила ₽71,4 млрд. Это на 2% меньше, чем 2019 г. (₽72,7 млрд). Порог входа в рейтинг ₽177 млн против ₽190 млн в 2019 г.

На первом месте, как и в прошлые годы, группа компаний Softline — ее выручка по сравнению с 2019 г. выросла на 11% до ₽13,3 млрд. На втором месте «Крок» — в 2020 г. компания заработала на проектах для промышленных предприятий на 30% больше, чем годом ранее — ₽6,2 млрд. Благодаря росту выручки на 37% на третье место с восьмого в прошлом году переместилась «Инфосистемы Джет» (₽3,4 млрд).

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2020

№ 2020 № 2019 Компания Город Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2020 г., включая НДС, ₽ тыс. Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2019 г., включая НДС, ₽ тыс. Рост выручки 2020/2019, % 1 1 ГК Softline Москва, Лондон 13 327 268 12 006 548 11,0% 2 2 Крок Москва 6 225 081 4 796 193 29,8% 3 8 Инфосистемы Джет Москва 3 412 265 2 489 161 37,1% 4 9 ИКС Холдинг Москва 3 267 313 2 466 930 32,4% 5 12 Ланит Москва 2 812 184 1 751 192 60,6%

Источник: CNews Analytics, 2021

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в промышленности 2021».

Как развивается цифровизация в промышленности

Длящаяся уже два года пандемия продемонстрировала невысокий уровень цифровой зрелости промышленных предприятий и заставила всерьез задуматься о переходе от автоматизации к цифровизации.

Основные препятствия на этом пути: высокая стоимость проектов по цифровой трансформации, низкий уровень текущей автоматизации и недоверие со стороны персонала. Для их преодоления надо заняться повышением компьютерной грамотности и обучением персонала работе с цифровыми сервисами (34% респондентов), разработать комплексные стратегии цифровизации (21%). От государства промышленные предприятия ждут финансовых льгот (29%) и внесения поправок в нормативное регулирование (18%). При этом вопросы безопасности на производстве, сохранения здоровья работников и обеспечения защищенности бизнеса не входят в число важнейших задач предприятий — они больше заинтересованы в том, чтобы с помощью технологий подстраховаться на случай повторения локдауна.

В списке наиболее востребованных российской промышленностью внедрение систем ERP, PLM, MES, «цифровые» решения для обеспечения безопасности. Промышленные компании интересуются установкой датчиков, сбором и обработкой данных с формированием решений по прогнозированию ремонтов оборудования, качеству продукции и т.д.

Растет спрос на искусственный интеллект, виртуальные испытания, автоматизированную разработку алгоритмов для станков ЧПУ, имитационное моделирование при технологической подготовке производств, системы диспетчеризации и мониторинга, моделирования цепочек поставок, управления складом и запасами, диспетчеризации транспорта, цифровых двойников изделий и моделирования зданий.

Большое внимание уделяется высокому уровню контроля и безопасности данных, поэтому одной из особенностей является ориентация на установку и управление программным обеспечением локально, внутри организации (on-premise). Многие из перечисленных решений базируются на российских программных продуктах и платформах.

Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в промышленности 2021».