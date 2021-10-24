ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2021. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга построена мишень CRM — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Для сравнения систем управления взаимоотношения с клиентами редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 7 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг CRM-систем 2021

Сравнение CRM-систем проводилось по следующим критериям:

Функционал CRM-систем. Форматы поставки. Длительность тестового периода и ограничения бесплатной версии. Количество отраслевых решений. Юридическое лицо и уставный капитал. Количество активных клиентов. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Мы стали уделять внимание не только самой CRM-системе как таковой, но и юридической стороне дела, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Теперь мы указываем, от имени каких юридических лиц продается решение и какой у них уставный капитал. Некоторые разработчики не указывают эти данные на сайте или указывают не полностью. Таким образом, они открывают нам поле для деятельности, сбора и анализа информации».

Лидером рейтинга CRM-2021 признана платформа Creatio от компании «Террасофт». Данное решение характеризуется наиболее широким функционалом среди участников рейтинга, доступны все три основных формата поставки, разработано большое количество отраслевых решений. Тестовый период составляет 14 дней.

Второе место у CRM Простой бизнес. Функционал платформы также достаточно широк, и компания делает ставку на создание отраслевых решений. Длительность бесплатного периода также составляет 30 дней.

Таблица 1. Топ-5 CRM-систем 2021

Место Платформа Сумма баллов 1 Creatio от Террасофт 466 2 1С-Рарус 449 3 Простой бизнес 440 4 Мегаплан 410 5 РосБизнесСофт CRM/ERP 406

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — 1С:CRM, внедрением которой на территории РФ занимается компания «1С-Рарус». Клиентам доступны облачная и коробочная версии CRM-системы с бесплатным тестовым периодом длительностью 14 дней.

Обзор CRM 2021

Рейтинг CRM-систем выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews CRM 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews CRM 2021

Что в итоге

На примере CRM-систем можно сделать вывод о том, насколько мал пока ИТ-рынок России и насколько велико его будущее.

Действительно, CRM-системы являются одним из старейших видов программного обеспечения, которое часто называют «базовым»: оно необходимо для функционирования бизнеса практически любой компании или индивидуального предпринимателя.

Однако, по данным опросов, проникновение CRM-систем в бизнес не просто мало, а очень мало: около 20%. Если самое простое ПО внедрила лишь пятая часть организаций, то каков же потенциал всех остальных видов бизнес-ПО, представленных на рынке?

Аналитики Market.CNews отмечают и тот факт, что рынок CRM остается весьма многогранным. На нем представлены как крупные западные вендоры, так и крупные отечественные разработки и множество более мелких решений. Стоимость их продуктов разнится не на десятки, а на сотни и тысячи процентов: отличие может быть в разы и десятки раз.

Наконец, отметим и тот факт, что для компаний, работающих в определенной сфере, внедрение CRM широкого профиля встречается все реже. На первый план выходят отраслевые решения и «сборки» под конкретную нишу. Такие «сборки» учитывают потребности, круг вопросов и бизнес-процессы конкретной сферы деятельности. Как результат, заказчик экономит время на адаптацию универсального решения под свои нужды.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CRM в теме письма.

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