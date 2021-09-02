Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро

Минцифры проведет годовой эксперимент по сдаче гражданами персональных данных самостоятельно через мобильное приложение. Это позволит проверить механизм и технические возможности подобного метода сбора персональных данных. Россиянам, которые примут участие в эксперименте, станет доступна дистанционная сдача сессии в вузе и удаленное подписание договора связи, оплата проезда в метро, а также дистанционный банковский сервис.

Сдача через приложение

Минцифры проведет эксперимент по сдаче персональных данных гражданами самостоятельно через мобильное приложение на телефоне. Россиянам, которые добровольно будут сдавать ведомству изображения своего лица, а также параметры голоса, будет доступен широкий перечень электронных услуг и цифровых сервисов. Эксперимент будет проводиться с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г. Информация об этом размещена на regulation.gov.ru — проект соответствующего правительственного постановления был опубликован на нем 1 сентября 2021 г.

Согласно тексту документа, эксперимент проводится с целью проверки механизма самостоятельного размещения россиянами своих персональных данных через приложение, а также для повышения эффективности дистанционного обслуживания граждан госорганами, банками и иными организациями. Это, в том числе, позволит оценить технические и функциональные возможности ПО оператора единой биометрической системы (ЕБС), который будет обрабатывать данные.

Как рассказали CNews представители Минцифры, в эксперименте примут участие россияне, оператор ЕБС, московский метрополитен, высшие учебные заведения, банки, операторы связи и иные юрлица, которые согласятся на участие в эксперименте.

Как это будет работать

Для участия в эксперименте граждане должны скачать приложение «Биометрия» и войти в него с помощью подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пояснили в Минцифры. Приложение можно установить на мобильный телефон или планшет. Далее пользователь дает согласие на сбор и обработку данных в ЕСИА, после чего формируется ключ шифрования для защиты канала, и приложение может приступать к сбору фотографий и записи голоса.

Россияне самостоятельно сдадут свою биометрию

После информационная система сверяет биометрические образцы с данными, содержащимися в биометрическом заграничном паспорте, а также проверяет их качество. Если в ходе проверки установлено несоответствие, размещение данных в системе не происходит, о чем пользователь получает уведомление на почту или телефон.

Если данные прошли проверку, то гражданин сможет сдавать сессию в учебном заведении удаленно, пользоваться дистанционным банковским сервисом и ускоренным обслуживанием в отделениях банков, осуществлять биометрические платежи (до 1000 руб.), оплачивать проезд в метро, заключать договор связи онлайн и проходить на территорию организаций и объектов, которые присоединились к эксперименту.

‎История эксперимента

Минцифры проводит эксперимент по предложению ФСБ, уточняют представители ведомства. Ранее для самостоятельной регистрации гражданами своей биометрии был разработан проект федерального закона о внесениях изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Документ не поддержала ФСБ. Законопроект требует более детальной проработки с технической точки зрения, объяснили в ведомстве. К тому же, необходимо проработать модели угроз перед его принятием.

В августе 2021 г. CNews писал о новых правилах по сбору биометрии, которые были разработаны Минцифры. Согласно им, все организации, включая госорганы, банки и «иные организации» с коммерческими биометрическими системами будут обязаны согласовывать с Минцифры ПО, модели и типы оборудования, предназначенные для сбора и хранения данных биометрических слепков лиц и голосов граждан.

