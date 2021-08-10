Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация

Российские власти рассматривают возможность приватизации компании НСПК – оператора платежной системы «Мир». Сейчас НСПК принадлежит Центробанку. Вариантов приватизации пока два – 100-процентная посредством IPO и передача 50% плюс одной акции Правительству России и распределение оставшейся доли между инвесторами.

«Мир» отдадут инвесторам

Оператор национальной платежной системы «Мир» в обозримом будущем может быть приватизирован, пишет «Коммерсант». В настоящее время компания «Национальная система платежных карт» (НСПК) полностью принадлежит Центробанку.

НСПК была создана еще в 2014 г. во избежание проблем с безналичными расчетами из-за различных санкций со стороны западных государств, в особенности США. В начале весны 2014 г. американские платежные системы Mastercard и Visa без предупреждения заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП банк и банк «Россия». В ответ на это уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе.

Спустя семь лет после этих событий власти задумались о предоставлении возможности приватизации НСПК. По информации издания, идея принадлежит замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрею Кашеварову.

Данную идею Кашеваров высказал в рамках закрытого консультационного совета по вопросам развития национальной платежной системы при главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. «Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении», – заявили изданию представители ФАС.

Система "Мир" может перейти в частные руки

Представители Центробанка сообщили изданию, что вопрос приватизации НСПК периодически обсуждается с отдельными представителями рынка. В то же время, с их слов, в ближайшие три-пять лет изменения в акционерной структуре НСПК не планируются.

Возможные варианты приватизации

На начало августа 2021 г. идея приватизации НСПК не успела выйти на уровень межведомственного обсуждения. «Рынок обсуждает эту идею с Минфином», – сказал один из неназванных источников «Коммерсанта».

Другой источник издания заявил, что на данный момент существует два возможных варианта приватизации национального платежного оператора. Первый подразумевает передачу Центробанком 50% плюс одной акции Правительству России, тогда как оставшаяся доля будет поделена между «системно значимыми участниками платежного рынка». Кто входит в эту категорию, источник уточнять не стал.

Второй вариант заключается в приватизации 100% НСПК посредством публичного размещения акций (IPO). Источник «Коммерсанта» сообщил, что такой вариант «Минфину больше по душе».

Согласно ЕГРЮЛ, АО «НСПК» было основано в ноябре 2014 г. в Москве, ее гендиректором является Владимир Комлев. Уставный капитал компании составляет 4,3 млрд руб. При этом, как указано в реестре, размер доли Центробанка в ней не превышает 500 млн руб.

Становление российской платежной системы

Работы по созданию системы «Мир» начались в 2014 г. Она функционирует с 2015 г., и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК.

В декабре того же 2015 г. стартовала эмиссия пластиковых карт «Мир». Спустя полтора года, в мае 2017 г., Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы.

В начале весны 2019 г. в России начала работу система бесконтактной оплаты Mir Pay. Это полностью отечественная разработка, базирующаяся на платежной системе «Мир».

Что немаловажно, толчком к созданию Mir Pay стало отсутствие договоренности НСПК с компаниями Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам. На запрос российского платежного оператора американская сторона ответила отказом.

По итогам 2020 г. выручка НСПК по РСБУ составила 22,23 млрд руб., что на 37,5% выше показателей 2019 г. Чистая прибыль за тот же период выросла почти в 1,5 раза, достигнув отметки в 8,23 млрд руб. По информации «Коммерсанта», на систему «Мир» в 2020 г. пришлось 24% российского рынка.

Со слов аналитиков центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ», карта системы «Мир» по итогам I квартала 2021 г. оказалась основной для 42% держателей банковских карт в России. Данные основаны на результатах проведенного аналитиками опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Идея все же не нова

Приватизация НСПК всегда была вопросом времени, сообщил «Коммерсанту» независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков. Он подчеркнул, что о возможности перехода оператора в частные руки было объявлено еще в 2014 г., а в 2016 г. даже был обозначен срок – после 2017 г. В дальнейшем рассмотрение этого вопроса многократно переносилось, и в результате за семь лет НСПК так и не была приватизирована.

Другие собеседники издания соглашаются с необходимостью приватизации НСПК. Такое мнение выразил, к примеру, основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, заявив, что частный капитал необходим компании для дальнейшего роста. «НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании», – сказал «Коммерсанту» независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.