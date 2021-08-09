«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Группа компаний CommuniGate Systems объявляет о завершении проекта внедрения расширенной версии платформы CommuniGate в «Челябинвестбанке». В результате Головное Управление, 9 филиалов и 89 отделений банка в Челябинске и городах Челябинской области надежно объединены единой системой безопасных корпоративных коммуникаций. Дистрибутор проекта — компания Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, интегратор платформы во внутреннюю систему банка — группа ИТ-компаний «Примари».

Сотрудничество группы компаний CommuniGate Systems с банком длится уже 10 лет. Впервые платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro была установлена в финансовой организации в 2011 г. Это позволило тысяче сотрудников банка «в одном окне» пользоваться комплексом коммуникационных инструментов — электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и общим доступом к корпоративному контенту.

Разработчик платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Systems. Среди преимуществ CommuniGate Pro стоит отметить собственный, написанный «с нуля» программный код, высокий уровень отказоустойчивости, автономность и независимость. За надежность коммуникаций и сохранность информации отвечают передовые средства киберзащиты — двухфакторная аутентификация, автоматическое шифрование для безопасного хранения информации и др.

Фото: ru.depositphotos.com Решения CommuniGate Systems используют 150 млн пользователей более чем в 18 тыс. организаций по всему миру

За эти годы платформа успешно зарекомендовала себя перед заказчиком, поэтому в 2020 г. руководство банка приняло решение дополнительно приобрести для 500 своих сотрудников расширенную версию CommuniGate Pro с поддержкой аудио- и видеовызовов, голосовой почтой и др.

В результате головное управление, 9 филиалов и 89 отделений банка в Челябинске и городах Челябинской области надежно объединены единой системой безопасных корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro.

«Мы с удовольствием беремся за самые ответственные проекты, — отмечает руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен. — В этом случае наша платформа за счет своей высокой защищенности помогает сохранять не только корпоративную информацию, но и средства граждан в итоге».

Дистрибутором проекта выступила компания Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов. За интеграцию платформы во внутреннюю систему банка отвечала группа ИТ-компаний «Примари».

«Челябинвестбанк» — банк с высокой социальной нагрузкой. Среди клиентов организации — жители Челябинской области, крупные промышленные предприятия. Предоставлению всем им надежных банковских услуг в том числе способствует платформа CommuniGate Pro. Мы рады, что многолетний опыт дистрибуции продуктов вендора позволил нам внести свой вклад в решение основных задач проекта — сделать акцент на безопасность и организовать поставку ПО в строго установленные сроки», — отметил Александр Колкотин, руководитель филиала компании Axoft в Челябинске.

CommuniGate Systems — российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций.

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

CommuniGate Systems основана в 1991 году. На данный момент решения компании используют 150 млн пользователей более чем в 18 тыс. организаций по всему миру. Среди заказчиков в РФ — федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.