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Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

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13 апреля 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Электронный документооборот 2021».

13 апреля 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Электронный документооборот 2021».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО:

  • Что нового появилось в законодательстве об организации электронного документооборота?
  • Как переходят на электронный документооборот органы государственной власти?
  • Как коронавирус сказался на темпах внедрения ЭДО в бизнесе?
  • Какие требования предъявляет бизнес к СЭД?

Технологии:

  • Роботизация рутинных процессов: примеры использования.
  • Как наладить внешний документооборот?
  • Можно ли совсем отказаться от бумаги?
  • Как искусственный интеллект работает с документами?
  • Что такое современный электронный архив?

Практический опыт

  • Как правильно внедрить электронный документооборот?
  • Проблема роуминга в процессе ЮЗЭДО.
  • Интеграция с внутренними и внешними ИТ-системами.
  • Как правильно и безопасно хранить электронные документы?

Подтвердили выступление:

Алексей Минаев, заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMА;
Дмитрий Михеев, ИТ-директор, Biocodex;
Вадим Королев, руководитель проектов, банк «ФК Открытие»;
Ольга Волкова, руководитель направления HR-операций, трудовых отношений и HR-сервисов PepsiCo в России;
Екатерина Васильева, руководитель управления развития внутренних бизнес-сервисов, «Мегаполис»;
Алексей Зарьянов, директор по развитию, «ВТБ Капитал»;
Андрей Постарнаков, исполнительный директор, руководитель развития ИТ, «ВТБ Капитал»;
Николай Лазарев, начальник центра компетенции «1С». Департамент информационных технологий, УК «Росводоканал»;
Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, «АльфаСтрахование».

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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