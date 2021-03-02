ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Внедрение отечественной СУБД

ВТБ планирует внедрить в свою инфраструктуру российскую платформу Tarantool для быстрой обработки данных в оперативной памяти. Об этом CNews рассказали в Mail.ru Group, чьи специалисты являются разработчиками платформы.

«Использование отечественных продуктов и сервисов для хранения и обработки данных в оперативной памяти, разработанных в Mail.ru Group, поможет ВТБ сохранять и увеличивать качество и надежность наших продуктов и сервисов для клиентов, что является приоритетом для ВТБ», — сказал Владимир Дергачев, глава департамента развития инфраструктуры ВТБ.

В ВТБ также планируют использовать такие продукты платформы как Tarantool Data Grid и Tarantool Enterprise, для хранения данных и формирования персональных предложений и уведомлений для клиентов в режиме реального времени. Внедрение позволит повысить скорость и качество работы CRM-системы ВТБ и клиентских сервисов «ВТБ Онлайн» - благодаря тому, что платформа Tarantool способна выдерживать нагрузку до миллиона обращений в секунду, пояснили CNews в Mail.ru Group.

Специалисты Mail.ru Group обеспечат техподдержку и предоставят разработанную специально для ВТБ образовательная программу, что поможет банку развивать собственную технологическую экспертизу и создать центр компетенции по работе с платформой Tarantool.

Причины перехода на новую платформу

Внедрение платформы Tarantool проводится в рамках реализации стратегии ВТБ по внедрению большого числа новых продуктов и сервисов, что приводит к росту нагрузки на ИТ- системы.

ВТБ внедрит российскую СУБД Tarantool в свою ИТ-инфраструктуру

«В основе большинства крупных компаний лежат информационные системы, разработанные более десяти лет назад. Они не рассчитаны на современные нагрузки, — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool. — При этом бизнес все чаще обращается к инструментам цифрового взаимодействия с клиентами — приложения, личные кабинеты, онлайн-сервисы, интернет-магазины. Tarantool создает дополнительный слой между корпоративными системами и пользовательскими сервисами, ускоряя запуск приложений и сокращая стоимость их обслуживания».

Платформа Tarantool: что это и как оно работает

Tarantool — это собственная разработка Mail.Ru на принципах открытого исходного кода (Open Source). Разработка платформы начата в 2008 г. Сейчас система используется для работы «Почты», «Облака Mail.Ru», myTarget и других сервисов холдинга, в том числе, соцсети «Одноклассники». Начиная с апреля 2010 г. Mail.Ru Group выложила Tarantool в открытый доступ под лицензией BSD.

Платформа Tarantool основана на технологии хранения и обработки данных в оперативной памяти (in-memory). Это позволяет обеспечить скорость работы без дополнительных расходов на кэширование и чтение с диска. Tarantool совмещает роли базы данных и сервера приложений. Поскольку код и база данных находятся в одном адресном пространстве, значительно снижаются задержки в исполнении операций.

Платформа использует упреждающую запись на диск, что сохранит данные от потери даже при внезапной перезагрузке сервера. Для сохранения данных при выходе из строя диска или сервера помогает репликация.

В декабре 2016 г. Mail.ru сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России. В 2017 г. Mail.ru Group объявила о реализации поддержки языка SQL в платформе Tarantool, благодаря чему решение получило наиболее востребованную на рынке функциональность. Язык SQL поддерживается всеми популярными промышленными СУБД — Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, DB2, что облегчает пользователям этих платформ процесс миграции на Tarantool.

В мае 2018 г. Mail.Ru выпустила распределенную версию Tarantool для коммерческих клиентов. В сентябре 2019 г. в Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу системного администратора, инженера, DevOps-инженера в части запуска и эксплуатации распределенных приложений, написанных на фреймворке Tarantool Cartridge, также представленном в сентябре 2019 г.

Kubernetes Operator запускает кластеры СУБД Tarantool в Kubernetes и способен автоматизировать масштабирование в один клик. Инструмент дополняет связку Tarantool и Cartridge, обеспечивая бесперебойную работу приложений и сокращение эксплуатационных затрат в системах уровня Enterprise.

В конце 2019 г. CNews рассказал о том, что Mail.ru Group представила готовое enterprise-решение Tarantool Data Grid для разработки распределенных бизнес-приложений, работающих с большими потоками данных, с инструментами интеграции для быстрого встраивания в ИТ-инфраструктуру предприятия.

Tarantool Data Grid предоставляет инструменты для написания распределенного горизонтально масштабируемого приложения со встроенной производительной СУБД и средствами доступа к данным. Data Grid дает возможность ускорить медленные enterprise-приложения и базы за счет in-memory технологии. Решение также предоставляет возможности постобработки данных и передачи их другим системам.

Внедрения и перспективы платформы Tarantool

Осенью 2016 г. CNews рассказал о том, что «Билайн» начал переводить на Tarantool свои сервисы. В июле 2018 г. стало известно о внедрении Tarantool для работы с большими данными в «Аэрофлоте». В августе 2018 г. Альфа-банк внедрил транзакционное ядро, созданное на базе Tarantool. Среди заказчиков технологии также числится «Мегафон», который использует Tarantool в качестве основы для системы контроля оборудования и качества связи.

В конце 2020 г. CNews рассказал о запуске платформы доступа к данным на базе Tarantool Data Grid в Газпромбанке. Система на базе Tarantool Data Grid занимается кэшированием наиболее востребованных данных из автоматизированной банковской системы, разделяя потоки и храня данные в оперативной памяти, при этом все изменения данных становятся доступны пользователям мгновенно, что позволяет отнести решение к классу систем реального времени.

В списке пользователей Tarantool также присутствует множество других крупных российских компаний из различных сфер бизнеса, в том числе, портал объявлений «Авито», холдинг Х5, интернет-магазин Wildberries, платежная система Mastercard и другие.

В сентябре 2020 г. представители Mail.ru Group сообщили CNews о начале широкой международной экспансии платформы Tarantool, для чего в проект было решено инвестировать 300 млн руб. По словам представителей компании, средства будут направлены на повышение безопасности, эксплуатационных характеристик и развитие взаимодействия холдинга с международными партнерами.