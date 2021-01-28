Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам

Банк России проанализировал последствия введения цифрового рубля в стране. По его мнению, появление «крипторубля» позволит клиентам банков перевести свои средства из банков в цифровые кошельки, а те, чтобы удержать их, будут вынуждены повышать ставки по своим счетам. Это приведет к снижению их прибыли.

Виртуальный рубль как угроза банковской системе

Центробанк России (ЦБ) опубликовал аналитическую записку, в которой исследовал возможные последствия введения в стране цифрового рубля. По мнению экспертов регулятора, распространение виртуального рубля будет выгодно вкладчикам и клиентам российских банков, но сами финансовые организации на фоне этих изменений части своей прибыли все же лишатся.

О подготовке к эмиссии цифрового рубля ЦБ сообщил в середине октября 2020 г. Он заявил тогда, что «крипторубль» будет использоваться в дополнение к существующим наличным и безналичным формам денег – например, россияне смогут зачислять новую цифровую валюту на электронные кошельки или пользоваться ими для оплаты товаров и услуг в онлайновых и обычных магазинах. В начале декабря 2020 г. зампред ЦБ России Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор точно будет эмитировать цифровой рубль.

Куда исчезнет прибыль банков

В своей аналитической записке эксперты ЦБ отметили, что значительную часть своей прибыли российские банки (в пределах 25% до выплаты налогов) в течение последних трех лет (с 2018 по 2020 гг. включительно) формировали на основе «дешевых пассивов». Под ними они подразумевают текущие расчетные зарплатные счета, по которым банки, как правило, начисляют небольшие проценты. Эти же «дешевые пассивы», говорится в записке, формировали в тот же период времени в среднем 13% чистого процентного дохода банковского сектора.

Цифровой рубль может стать катализатором роста банковских ставок

При этом, отмечают эксперты, банки «имеют возможность размещать эти свободные денежные остатки под рыночные ставки без какого-либо риска (депозиты в центральном банке или под залог ценных бумаг на денежном рынке)». Они полагают, что именно эти высоколиквидные пассивы имеют наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль после его запуска. «В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ (Агентство по страхованию вкладов – прим. CNews). Поэтому переток средств в цифровые рубли будет плавным. Для кризисных же ситуаций у центральных банков существуют специальные инструменты», – добавили аналитики. В итоге банки будут вынуждены повысить свои процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, говорится в записке.

Финтех-конкуренты

Дополнительная угроза прибыли банков исходит и от финтех- и бигтех-компаний, считают в Центробанке. «Банки уже ощущают конкуренцию за высоколиквидные пассивы частного нефинансового сектора со стороны финтех-компаний, которые, оказывая платежные услуги, также предлагают домохозяйствам и бизнесу ненулевой доход на их депозиты», – сказано в аналитической записке. При этом регулятор уточняет, что конкуренция с финтех- и бигтех-компаниями будет расти даже без введения цифрового рубля.

Специалисты портала «Экспертный центр электронного государства» считают, что цифровой рубль способен заменить собой существующие банковские платежные системы, позволяющие россиянам оплачивать товары и услуги с их счетов в реальном времени. «Как следствие, часть рублей после “цифровизации” уйдет из банков в цифровые кошельки граждан и компаний», – полагают они.

Риск удорожания кредитов

Введение цифрового рубля в качестве третьей формой денег в России (в дополнение к наличным и безналичным деньгам) может не только спровоцировать банки к увеличению процентов на вклады россиян, но и привести удорожанию кредитов. Финансовые организации могут пойти на это с целью удержания своей прибыли на прежнем уровне.

Однако в ЦБ считают, что для подобного исхода объективных причин нет. Если при перетоке средств клиентов в цифровую валюту банк начнет терять ликвидность, у него будет несколько вариантов ее пополнения без ухудшения (для клиентов) условий кредитования. Первый вариант заключается в сокращении объемов депозитов банка в ЦБ, на которые он получает ключевую ставку в рамках недельных депозитных аукционов, либо в заимствовании ликвидности ЦБ по ставке, близкой к ключевой, в рамках недельных аукционов репо.

Второй способ вернуть ликвидность – поднять ставки, вплоть до уровня рыночных ставок по высоколиквидным пассивам, тем самым сдержав их переток в цифровой рубль. Наконец, третий способ – поднять ставки по срочным депозитам. Их рост повысит их привлекательность в глазах клиентов и ограничит переход денег в цифровой рубль с текущих счетов и срочных депозитов.

Банки не видят смысла в «крипторубле»

Представители российского финрынка открыто высказывают свои сомнения по поводу необходимости внедрения в России цифрового рубля. В середине октября 2020 г., когда ЦБ заявил о подготовке к эмиссии «крипторубля», он также подготовил соответствующий отчет и попросил участников отечественного финансового рынка направить ему свое видение относительно этой идеи.

В середине января 2021 г. стало известно, что в необходимости цифрового рубля в стране усомнились Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Также свое мнение высказали и представители Национальной платежной ассоциации (НПА): «То, что там (в отчете ЦБ, - прим. CNews) описано, вполне может быть решено имеющимися средствами, и в первую очередь нужно определиться с тем, для чего он нужен, а не с формами реализации проекта», – заявила исполнительный директор НПА Мария Михайлова.

АЭД и НСФР также полагают, что «крипторубль» может угрожать всему банковскому сектору. «Введение цифрового рубля и конверсия части безналичных денег в цифровые рубли снизят ликвидность всей банковской системы, что пропорционально снизит объем потенциальных кредитных ресурсов в экономике в целом», – сказано в письме НСФР Центробанку.