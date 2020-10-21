«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Российский бизнес хочет упростить себе доступ к госреестрам и информационным системам, содержащим информацию, накопленную государством о россиянах. Компании, в том числе Mail.ru, «Яндекс», крупные банки и федеральные операторы связи, даже готовы платить за такой доступ. Правительство России в лице Минцифры выразило заинтересованность в таком сотрудничестве.

Бизнесу понадобились госданные

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупных игроков на российском рынке Big Data, обратилась к Правительству России с просьбой предоставить частным компаниям быстрый доступ к данным властей о россиянах. Им потребовался доступ к госинформационным системам (ГИС) и государственным же реестрам, пишет «Коммерсант». В настоящее время в АБД входят более 10 участников. Среди них есть российские ИТ-гиганты «Яндекс» и Mail.ru Group.

В просьбе, направленной АБД в Правительство, содержится предложение по разработке «дорожной карты» развития электронного сотрудничества государства и частного бизнеса. Доступ к тем же ГИС компаниям-участникам ассоциации нужен, помимо прочего, для того, чтобы интегрировать те же «Госуслуги» со своими экосистемами и решить регуляторные проблемы, связанные с использованием ими информации, содержащихся в ГИС. Компании даже согласны платить за такой доступ. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе «соглашения об уровне сервиса» (Service Level Agreement, SLA).

Крупный бизнес намерен решить вопрос доступа к правительственным большим данным при помощи денег

«Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. За уровень сервиса взимается плата. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса и взаимное развитие экосистем», – сообщила «Коммерсанту» президент АБД Анна Серебряникова. Она также является членом совета директоров «Мегафона» и руководителем рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика».

Зачем АБД доступ к данным властей

Каждая из компаний-членов АБД может преследовать свои интересы при использовании государственных реестров и информационных систем. Как пишет «Коммерсант» в «Яндексе» конкретный пример: по словам главы службы проектов по развитию бизнеса компании Левана Шаламберидзе, в настоящее время «Яндекс» не может рассчитывать на получение актуальных сведений о недвижимости из Росреестра и информации о движении общественного транспорта в городах России.

Леван Шаламберидзе подчеркнул, что обращения к чиновникам в различных муниципалитетах ни к чему не приводят. Они либо сразу отказывают, либо просят взамен бесплатный доступ к коммерческим продуктам «Яндекса».

Правительство не возражает

Минкомсвязи России, в сентябре 2020 г. переименованное в Минцифры, отреагировало на предложение Ассоциации положительно. Ведомство осведомлено о сложностях доступа компаний к государственным данным и сервисам и намерено запустить так называемую «государственную фабрику данных».

Под этим в Минцифры подразумевают алгоритм, при помощи которого частные компании смогут получать доступ к ГИС. «В нашем понимании это не просто технологическая платформа, а набор правил и методология по подготовке к предоставлению такой информации, а также единые требования к технологическому стеку по работе с этими данными», – заявил «Коммерсанту» замглавы Минцифры Олег Качанов.

В министерстве также отметили, что определенное понимание «архитектуры взаимодействия с бизнесом» уже составлено. Под ним подразумевается обеспечение бизнеса доступом, помимо прочего, и к доверенным госсервисам, которые будут использоваться на сторонних коммерческих площадках.

Об ассоциации больших данных

Ассоциация больших данных была основана осенью 2018 г. Ее основная цель заключается в создании условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.

В составе АБД числятся как крупные ИТ-компании («Яндекс», Mail.Ru Group), так и операторы связи – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком». Вместе с ними в ассоциации состоят и несколько российских банков, в том числе Сбербанк, Газпромбанк и Тинькофф-банк.

Также в перечне участников значатся компании Qiwi и oneFactor, которая занимается развитием облачных сервисов и автоматизацией интеллектуального труда на основе технологий машинного и глубокого обучения. Всего же на момент публикации материала АБД насчитывала 13 членов – помимо перечисленных, в ней числились Фонд «Сколково» и Аналитический центр при Правительстве России.