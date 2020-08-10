Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян

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Ассоциация «Финтех» ведет разработку системы автоматического списания средств со счетов клиентов без их непосредственного участия. Им нужно будет единожды дать согласие на списание, после чего компании, услугами которых они пользуются, смогут выставлять им счета и сразу получать деньги. В пилотном тестировании хотят принять участие многие крупные банки, включая ВТБ и Промсвязьбанк.



Новый проект «Финтеха»

Ассоциация «Финтех (АФТ) работает над новым сервисом автоматического списания денег с банковского счета. Перевод средств будет осуществляться по запросу получателя, пишет РБК.

Новый сервис может быть использован для автосписания, к примеру, платежей по кредитам (ипотека, кредит на автомобиль и т. д.). Также его можно применять для оплаты услуг ЖКХ. Как сообщил РБК представитель ВТБ, подобный сервис может пригодиться при оплате любых периодических платежей. К ним он отнес оплату связи, различных подписок, а также транспортных и образовательных услуг.

Тестирование и запуск

АФТ готовится к проведению пилотного тестирования, и к участию в котором приглашаются российские банки. Оно пройдет на площадке, созданной Центробанком (ЦБ) для «Финтеха», в рамках проекта по развитию технологии открытых программных интерфейсов (Open API).

По словам генерального директора АФТ Татьяны Жарковой, финорганизациям были разосланы приглашения, но на момент публикации материала не было известно, кто из них дал согласие на участие. Сроки проведения пилотного тестирования будут установлены до конца августа 2020 г.

Новый проект Финтеха станет дополнением к системе быстрых платежей

РБК сообщает, что интерес к новому сервису автоматических списаний «Финтеха» проявляют многие крупные банки России. В их числе есть ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Абсолют банк. А также СКБ-Банк и Qiwi.

Возможность участия в пилотном тестировании рассматривает и банк «АК Барс». Планирует ли Сбербанк участвовать в нем, на 10 августа 2020 г. известно не было – представители банка от комментариев отказывались.

Под Open API подразумеваются различные инструменты, применяемые для безопасной и быстрой передачи той или иной информации между разными компаниями. В банковской сфере Open API используются для получения различными банками и компаниями доступа к сервисам и данным других банков. Примером сервиса, использующего Open API, является межбанковский обмен информации о счетах юридических лиц.

Как будет работать сервис

Списание денежных средств в автоматическом режиме, по словам Татьяны Жарковой, будет осуществляться исключительно при наличии согласия владельца счета. Он может дать его всего один раз, к примеру, в режиме онлайн в своем личном кабинете, после чего повторное предоставление разрешения не потребуется. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, являющиеся клиентами банка-участника сервиса.

В случае наличия согласия пользователя компания, в чью пользу будут списаны деньги, может выставить ему платежное требование через личный кабинет. Банк, если он является участником сервиса, проверит наличие согласия клиента на подобную операцию и указанные условия платежного требования. Если информация окажется корректной, деньги будут переведены на счет компании без участия пользователя.

Татьяна Жаркова отметила, что в будущем сервис автосписания «может быть интегрирована в самые разные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг, поэтому список кейсов неограничен».

«Сервис поможет сократить количество участников обработки платежа, и как следствие, издержки», – добавила она. Это относится к существующему виду автоматического списания средств, подразумевающего ряд ограничений. В настоящее время компании, предоставляющие те или иные услуги, могут вести автосписание со счетов плательщиков, но для этого они и их пользователи должны быть клиентами одного банка.

Кроме того, подобные переводы облагаются комиссией в размере до 2%, которая взимается с получателя средств. Если по итогам пилотного тестирования ЦБ внедрит единый сервис автосписания, то из издержек останутся лишь стандартные банковские комиссии.

Новый всероссийский финтех-проект

Сервис автосписаний «Финтеха» может стать вторым финтех-проектом всероссийского масштаба, направленным на удешевление переводов средств между банками за счет их проведения без посредников в лице, к примеру, платежных систем. Первым таким проектом стала система быстрых платежей (СБП).

Концепция СБП, как сообщал CNews, была представлена ЦБ совместно с ассоциацией «Финтех» и банками-участниками в конце апреля 2018 г. Она позиционировалась как сервис осуществления денежных переводов в любом месте и в любое время, а ее оператором был назначен Центробанк

Платежи и переводы через СБП, согласно концепции, должны осуществляться пользователем не по обычным реквизитам, а по упрощенным идентификаторам, таким как номер телефона или электронная почта. Плательщик получает возможность отправить деньги, используя QR-код или мобильный телефон получателя из мобильного банка, мессенджера, соцсети или через сайт интернет-магазина.

За месяц до показа концепции банки, входящие в ассоциацию «Финтех», подключились к прототипу СБП для ее тестирования. Это были банки Qiwi, «Ак Барс», «Тинькофф» и МТС.

Запуск СБП в России состоялся 28 января 2019 г. В число первых участников вошли Альфа-Банк, «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, РНКО «Платежный центр», СКБ-Банк, Совкомбанк, «Тинькофф» и Qiwi.

Сбербанк, крупнейший российский банк, не комментирующий свое возможное участие в тестировании нового проекта ЦБ, долгое время отказывался подключаться к СБП, несмотря на то, что участие в системе является обязательным для всех банков с универсальной лицензией. Свой отказ он мотивировал наличием у него собственной системы переводов по номеру телефона между его клиентами.

По итогу Сбербанк все же стал участником СБП – он подключился к ней в последних числах марта 2020 г., но на тот момент в тестовом режиме. Быстрые переводы были доступны лишь некоторым клиентам банка, а на полную мощность в этом система заработала 28 мая 2020 г.