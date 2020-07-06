Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Тринадцатый CNews FORUM 2020 пройдет 10 ноября 2020 г. в Москве.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2020 г. откроется в тринадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2020 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2020 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Информационная безопасность», «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных» и «ИТ в торговле».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.

На форуме выступали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; ВРИО ИТ-директора, директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания» Вадим Урьяс; генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов; член правления, директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин; председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков; руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова; директор по автоматизации и информационной трансформации производства, ГМК «Норильский Никель» Владимир Трапезин; руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанка Сергей Пегасов; вице-президент, директор диджитал-департамента Банк «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента развития информационных технологий, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Щербинин; заместитель руководителя Центра управления регионом, Министерство государственного управления, ИТ и связи Московской области Сергей Горбунов; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; заместитель директора ИТ, ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор департамента ИТ, British American Tobacco Дарья Гришина; заместитель директора информационных технологий, «Рольф» Ирина Якушенкова; директор по ИТ, ГК «Мелстон» Андрей Балякин; управляющий директор по развитию цифровых технологий, «Локотех» Дмитрий Сергиенко; руководитель ДИТ, ВДНХ Тамерлан Савлаев; советник генерального директора по ИТ, Ralf Ringer Алексей Картышев; директор по ИТ, Mary Kay Илья Садовенко; директор ИТ, СК «Ренессанс Жизнь» Александр Мольский; руководитель центра разработки и монетизации данных дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть» Анджей Аршавский; директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; начальник отдела информационно-технического обеспечения, ТРИЭР Илья Савинский; директор по информационной безопасности, Московская биржа Сергей Демидов.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2019, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.