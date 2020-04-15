В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей

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С декабря 2019 г. по март 2020 г. из ВТБ ушло сразу несколько значимых ИТ-руководителей. В их числе — директор по цифровой трансформации, заместитель ИТ-директора, а также четыре ключевых руководителя блока ИТ-разработки.

Отток ИТ-кадров в ВТБ

Как стало известно CNews от источников на рынке, за последние четыре месяца из ВТБ с ключевых ИТ-постов ушло сразу несколько важных сотрудников. Среди высокопоставленных кадров, в частности, речь идет о заместителе руководителя департамента информационных технологий ВТБ Андрее Овсянникове. Он покинул банк в конце 2019 г.

На рубеже марта-апреля 2020 г. свой пост оставила директор по цифровой трансформации ВТБ Наталья Роменская.

В банке CNews данную информацию подтвердили, заверив, что связи между двумя этими отставками нет. Причины ухода Овсянникова в ВТБ не указали. В отношении Роменской же отметили, что увольнение произошло «по обоюдному согласию».

В разговоре с CNews Наталья Роменская уточнила, что инициатором прощания с работодателем стала именно она. Нового места работы она пока активно не ищет, намереваясь сначала завершить некоторые дела. Овсянников на запросы CNews через соцсети не ответил. По данным редакции, на какое-либо новое место он пока также не трудоустроился.

Из ВТБ уволилось несколько важных ИТ-руководителей

На вопрос CNews, занял ли уже в ВТБ кто-либо освободившиеся должности, в банке не ответили. По данным CNews, ИТ-департамент ВТБ с Роменской находился в плотном взаимодействии.

Предположительные причины ухода Овсянникова

Источник CNews, знакомый с обстановкой в ИТ-блоке ВТБ, полагает, что причиной ухода Андрея Овсянникова могло стать несогласие с политикой его непосредственного руководства в лице Вадима Кулика — экс-зампредправления Газпромбанка, который в начале сентября 2019 г. стал курировать в ВТБ информационные технологии в должности советника президента и председателя правления ВТБ. В качестве куратора ИТ он сменил Ольгу Дергунову.

По словам источника редакции, в ВТБ у ряда сотрудников сложилось мнение о том, что Кулик привел с собой весьма слабую команду. «Вместо усиления внутренних компетенций, банк в очередной раз подсаживают на крупные подряды, — резюмирует это обобщенное мнение собеседник CNews. — У пришедшей команды отсутствует опыт и умение трансформировать ИТ под текущие требования рынка».

Ушли и другие ИТ-руководители

При этом источник CNews отмечает, что Овсянников стал не единственным ИТ-шником, ушедшим из ВТБ за последнее время. По его словам, с декабря 2019 г. по март 2020 г. банк покинул весь руководящий состав блока разработки — начальники управлений, те люди, которые выстраивали новую модель разработки и внедрения ИТ-систем.

«В частности, ушел руководитель инфраструктуры, руководитель поддержки, руководитель по взаимодействию с госорганами и т. д.», — уточняет источник. В общей сложности банк покинули как минимум четыре ключевые фигуры блока; две из них — уровня Овсянникова.

«Мы подтверждаем, что произошел ряд кадровых изменений в рамках реорганизации департамента информационных технологий ВТБ», — прокомментировали данную информацию в банке.

Факты биографии Овсянникова и Роменской

Андрей Овсянников пришел в ВТБ в мае 2018 г. Перед этим он с апреля 2014 г. был ИТ-директором в «Банке ПСБ». Накануне этого менее года занимался технологиями учета в Microsoft. Еще раньше он с мая 2012 по июнь 2013 гг. возглавлял отдел внутренней автоматизации в «Сбербанк-технологиях», а с сентября 2007 по май 2011 гг. был заместителем ИТ-директора «Военно-страховой компании».

О Наталье Роменской известно, что она окончила Финансовую академию при Правительстве России. До ВТБ она работала в Citigroup, PwC и Сбербанке. В ВТБ в своей должности директора по цифровой трансформации возглавляла консолидированную группу технологических компетенций: роботизация, биометрия, блокчейн, большие данные и искусственный интеллект.