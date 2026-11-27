Развитие и масштабирование модели жизненного цикла разработки программных продуктов с использованием искусственного интеллекта (AI PDLC) станет основным направлением сотрудничества Сбербанка и консалтинговой технологической компании Axenix. Партнеры намерены ускорить создание цифровых решений, повысить эффективность работы ИТ-команд и содействовать укреплению технологической независимости российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В рамках сотрудничества при поддержке компании «СберТех» партнеры сосредоточатся на внедрении инновационных подходов при создании цифровых продуктов, платформ, систем работы с данными и сложных программно-аппаратных комплексов.

Еще одно направление сотрудничества — определение и описание новых профильных компетенций, необходимых для ИИ-нативной разработки, а также адаптация образовательных и профессиональных стандартов к формирующейся роли инженера-оркестратора. Партнеры также планируют совместно изучать международный опыт применения ИИ на разных этапах разработки программного обеспечения и обмениваться практическими наработками в этой области.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Подписанный меморандум закрепляет готовность «Сбера» вместе с Axenix формировать технологический ландшафт России на принципах AI PDLC и воплощать этот подход на практике. Сегодня ИИ уже не просто дополняет существующие процессы — он определяет новую природу разработки. Роль инженера меняется: из исполнителя он превращается в архитектора контекста, оркестратора интеллектуальных агентов и проводника стратегических намерений. В «Сбере» мы прошли путь от точечного применения ИИ к переосмыслению роли инженера и всей логики создания программных продуктов. У нас сформирована самая развитая в России практика AI PDLC, и мы готовы делиться наработками».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «ИИ проникает во все этапы создания программного обеспечения, но устойчивый эффект дает не набор отдельных инструментов, а выстроенная методология, проверенная в реальных проектах. «СберТех» как ведущий игрок на ИТ-рынке видит запрос бизнеса на скорость, качество и предсказуемость. Вместе со «Сбером» и Axenix мы будем отрабатывать принципы AI PDLC на практике, чтобы заказчики получали измеримый результат и могли тиражировать его в своем ИТ-ландшафте».

Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix: «Для Axenix партнерство со «Сбером» — это возможность не только популяризировать концепцию AI PDLC в профессиональном сообществе, но и обогатить ее нашей экспертизой, основанной на глубоком опыте взаимодействия с заказчиками. Клиентам нужна не автоматизация ради автоматизации, а новая операционная модель разработки, позволяющая добиться результатов, которые можно оценить в конкретных цифрах. По нашим оценкам, внедрение ИИ и изменение процессов разработки позволяет сократить сроки создания ПО на 20-40%, времени вывода продуктов на рынок — на 30%. Мы поможем связать методологию с реальными бизнес-задачами, выстроить процессы управления ИИ-агентами и подготовить команды к роли инженера-оркестратора».