Группа компаний «Элемент» для создания полноценного цифрового двойника будет использовать ИИ-решение Сбербанка. Российский застройщик сможет управлять сроками, бюджетом и качеством строительства в режиме реального времени, а покупатель жилья получит прозрачную и предсказуемую сделку. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение об этом подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и директор по развитию коммерческого блока ГК «Элемент» Даниил Кузнецов. Стороны договорились внедрять ИИ в отрасли девелопмента и обмениваться опытом для реализации совместных проектов.

Развивая платформенный подход к автоматизации, ГК «Элемент» использует технологии Сбербанка — корпоративную платформу GigaCowork для создания и управления ИИ-агентами. Платформа строится как система ролевых рабочих областей с профильными ИИ-агентами: каждый учитывает процессы, доступные данные и полномочия конкретного сотрудника, которому он ассистирует.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сбер давно сотрудничает с ГК "Элемент" и помогает девелоперу проходить цифровую трансформацию. Это соглашение — следующий важный шаг нашего партнерства. Застройщик сможет использовать платформу GigaCowork для создания и управления ИИ-агентами, чтобы управлять строительством в режиме реального времени. Мы видим, как в последние годы меняется девелоперский бизнес: если раньше цифровая трансформация сводилась к внедрению отдельных инструментов, то теперь речь идет о создании единого контура данных. Интеграция технологий объединит разрозненные системы в единый механизм и даст бизнесу прямую выгоду: застройщик в реальном времени контролирует сроки, бюджет и качество, быстрее принимает решения, а ИИ-агенты снимают рутину, снижают риски и освобождают ресурсы для роста».

Даниил Кузнецов, директор по развитию коммерческого блока ГК «Элемент»: «Для нас цифровизация и искусственный интеллект не самоцель. В конечном счете любые изменения внутри компании должны отражаться на качестве продукта и клиентском опыте. Чем быстрее мы работаем с данными, выявляем отклонения и принимаем решения, тем точнее можем управлять проектом, сроками и качеством. Поэтому главный результат цифровой трансформации мы хотим видеть не только во внутренних показателях эффективности, но и в том, что получает наш клиент — от первого контакта с ГК "Элемент" до передачи ключей».