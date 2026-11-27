Планировать рабочий день, следить за встречами и вовремя корректировать расписание, заказывать товары, строить маршрут и решать другие задачи теперь человеку помогает обновленный «ГигаАгент» — автономный универсальный ИИ-агент Сбербанка. Он анализирует информацию из почты, календаря и списка текущих задач пользователя, расставляет приоритеты, заранее напоминает о важных событиях и самостоятельно определяет ситуации, в которых может быть полезен. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Больше инициативы — меньше рутины

Среди главных особенностей — переход к проактивной работе. Например, при изменении расписания «ГигаАгент» может сопоставить события в календаре с другими запланированными делами и предложить скорректировать план дня. В предыдущей версии для этого требовались отдельные поручения пользователя. Теперь же решение учитывает общий контекст и предлагает дальнейшие действия по собственной инициативе. При этом агент действует в пределах полномочий, делегированных человеком, а для выполнения важных действий запрашивает у него разрешение.

«ГигаАгент» также выполняет комплексные задачи. Пользователь формулирует цель обычными словами, а агент самостоятельно разбивает ее на этапы, анализирует необходимую информацию, при необходимости пишет код и готовит документ, расчет или выполняет другое необходимое действие. Работа может продолжаться в фоновом режиме без пошагового контроля со стороны человека.

Расширились и возможности взаимодействия с внешними сервисами. «ГигаАгент» поддерживает MCP (Model Context Protocol) — открытый протокол для интеграции инструментов и других систем к ИИ-агентам. Через него можно подключать почту разных провайдеров, календари, документы и корпоративные приложения. Агент работает с данными непосредственно в подключенных системах и может выполнять действия без ручного переноса информации между сервисами. Компании также могут интегрировать собственные решения и навыки через MCP.

«ГигаАгент»: поиск маршрутов и заказ продуктов

В «ГигаАгенте» тестируются интеграции уже с более чем 15 инструментами. Чтобы находить адреса и прокладывать маршруты с учетом актуальных данных, «ГигаАгент» теперь обращается к геосервису 2ГИС — первому российскому картографическому сервису, который представил официальный MCP-сервер для корпоративных ИИ-помощников. А еще «ГигаАгент» подберет рецепт и продукты под конкретные задачи и после согласия закажет их в Самокате: заказ можно оформить прямо из чата. После подключения и авторизации агент покажет сохраненные адреса или добавит новый, проверит доступность товаров, соберет корзину под запрос, оформит заказ и поможет отслеживать статус доставки. Оплата привязанной в приложении Самоката картой — только после подтверждения: перед списанием агент покажет состав заказа, адрес, время доставки и способ оплаты, а без «да» ничего не оформит.

«ГигаАгент»: музыка по настроению, умные плейлисты, доступ к «Рамблер/почте», календарю и «Афише»

Теперь управлять музыкой можно прямо в чате: «ГигаАгент» объединяет 14 инструментов музыкального сервиса «Звук» и позволяет по текстовому запросу находить треки и альбомы, запускать персональную «Волну» под конкретное настроение, подбирать похожих артистов, а также просматривать медиатеку и с нуля собирать новые плейлисты с нужным названием и порядком композиций.

Для удобного планирования в «ГигаАгенте» уже реализован бесплатный доступ к «Рамблер/почте» и календарю через MCP. Среди главных особенностей — переход к проактивной работе. Например, при изменении расписания «ГигаАгент» может сопоставить события в календаре с другими запланированными делами и предложить скорректировать план дня. В предыдущей версии для этого требовались отдельные поручения пользователя. Теперь же решение учитывает общий контекст и предлагает дальнейшие действия по собственной инициативе. При этом агент действует в пределах полномочий, делегированных человеком, а для выполнения важных действий запрашивает у него разрешение. Досуг с «ГигаАгентом» тоже можно планировать: в сервисе «Афиша» теперь можно легко найти события, связанные с интересными персонами, расписание, карточки мест, подборки и рестораны.

Рабочие возможности в GigaCowork

Переход к агентной экономике меняет не только индивидуальную работу с ИИ, но и способы командного взаимодействия: в общих рабочих пространствах сотрудники смогут совместно ставить задачи агенту, обсуждать промежуточные результаты и принимать решения с его помощью. Именно поэтому в скором времени эти возможности «ГигаАгента» появятся в корпоративной платформе GigaCowork. Благодаря этому «ГигаАгент» в режиме проактивного личного помощника сможет интегрироваться с корпоративными системами и обеспечить значительный прирост персональной эффективности.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «ГигаАгент учитывает контекст работы в разных системах, запоминает все о пользователе, замечает значимые изменения и предлагает конкретные действия. По результатам нашего анализа, порядка 70% задач, решаемых с помощью агентов — рабочие, и мы видим потребность в бесшовном переходе агента из личного пространства в корпоративное. Поэтому следующим шагом будет интеграция «ГигаАгента» с GigaCowork. Тем самым GigaCowork выйдет за рамки платформы для создания отдельных ИИ-агентов и станет интеллектуальной системой управления бизнесом на базе ИИ-агентов».