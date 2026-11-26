За первые шесть месяцев работы на омниканальной платформе CraftTalk «Свой Банк» расширил набор каналов клиентского обслуживания, интегрировал решение с внутренней CRM-системой и автоматизировал первичную обработку обращений. В 2027 г. банк планирует развивать ИИ-помощников на базе больших языковых моделей. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

С мая 2026 г. «Свой Банк» использует платформу CraftTalk для организации взаимодействия с пользователями. За это время расширился перечень каналов коммуникации: к чату на официальном сайте, электронной почте и обращениям из «ВКонтакте», включая комментарии, добавились отдельные каналы взаимодействия с партнерами банка.

Все обращения поступают в единую рабочую среду, где оператор может видеть историю взаимодействия с клиентом и контекст текущего запроса. С платформой работает собственный контакт-центр банка, в котором заняты более 50 сотрудников.

Голосовое направление также получило развитие. Звонки фиксируются на платформе наравне с текстовыми обращениями, а интеграция с телефонией позволяет оператору принимать вызов с уведомлением о звонке и автоматическим заполнением карточки обращения в CRM. В рамках миграции на CraftTalk «Свой Банк» перенес историю обращений за три года и настроил стандартные сценарии их обработки. В результате операторы могут работать с разными типами запросов в единой среде.

Одним из ключевых этапов внедрения стала интеграция платформы с внутренними системами банка. Интеграция с CRM уже реализована: оператор получает необходимую информацию в едином окне, без переключения между вкладками, а данные об обращениях синхронизируются с учетными системами банка. Завершается работа над интеграцией с Service Desk, которая дополнит единую среду работы оператора. Обе интеграции должны сократить объем ручных операций и время, необходимое для обработки обращений.

Для автоматизации первичного взаимодействия с клиентами банк использует кнопочного чат-бота. С помощью структурированной навигации он помогает определить тему обращения и собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Через этот сценарий проходят все клиенты, обращающиеся в чат, и в 42% случаев пользователи получают ответ непосредственно на этапе взаимодействия с ботом, без подключения оператора. Это позволяет быстрее решать типовые вопросы и направлять сотрудников контакт-центра на более сложные и профильные обращения.

В перспективе «Свой Банк» рассматривает CraftTalk как технологическую основу единого контактного центра, который объединит каналы коммуникации и линии клиентского обслуживания. Следующим этапом станет развитие ИИ-помощников на базе больших языковых моделей (LLM). Банк планирует приступить к этому направлению в 2027 г. Такие инструменты смогут самостоятельно обрабатывать часть обращений, а при необходимости передавать диалог оператору вместе с контекстом запроса.

«За полгода работы платформа CraftTalk стала частью операционной инфраструктуры клиентской поддержки. Мы интегрировали CraftTalk с внутренней CRM-системой, объединили текстовые и голосовые обращения в одном интерфейсе — это заметно ускорило обработку обращений: операторы работают в едином окне и видят весь путь клиента. Для банка это означает более быстрый и предсказуемый сервис, для клиента — меньше ожидания и точнее ответы. Отдельная благодарность — «кнопочному» боту: через него проходят все клиенты, и почти половина находит ответ до подключения оператора. Следующий этап — развитие единого контактного центра, а с 2027 г. мы планируем развивать ИИ-помощников, которые усилят сервис для клиентов и поддержку для операторов. Мы видим в CraftTalk сильного технологического партнера для этой задачи», — отметила Елизавета Елисова, руководитель Управления клиентской поддержки АО «Свой Банк».

«За полгода сотрудничества проект стабильно развивается: расширяются каналы обслуживания, запущены интеграции с внутренними системами банка. Миграция прошла плавно, с сохранением уровня обслуживания. Мы видим запрос банка на следующий шаг — единый контактный центр на базе CraftTalk, а в 2027 году вместе реализуем развитие ИИ-помощников на базе большой языковой модели LLM с глубокой интеграцией с системами банка», — сказал Денис Петухов, генеральный директор CraftTalk.