Сбербанк представил обновленную версию платформы Data Tracker — мультиагентную платформу макроаналитики с ИИ-помощником на базе большой языковой модели GigaChat. Изначально Data Tracker заменил ушедшие из России терминалы Bloomberg и Reuters, предложив пользователям аналогичный функционал. Банк продолжил развивать платформу, и сегодня она объединяет макроэкономические и отраслевые данные, сценарные прогнозы и экспертные материалы Сбербанка в едином рабочем пространстве. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа предназначена для специалистов, работающих с экономической информацией: финансистов, бизнес-планировщиков, риск-менеджеров, портфельных управляющих, макроэкономистов, трейдеров и отраслевых аналитиков. Теперь пользователю достаточно задать вопрос на естественном языке — ИИ-агент самостоятельно подберет необходимые данные, сопоставят прогнозы и проанализируют экспертные материалы. В результате система подготовит структурированный ответ с указанием источников, ключевых факторов, возможных рисков, выводов для дальнейшего анализа и предложений решения.

Такой подход сокращает время на поиск и обработку информации и избавляет сотрудников от необходимости вручную собирать данные из разных источников и передавать запросы между подразделениями. При этом искусственный интеллект не заменяет экспертов: специалисты проверяют основания и выводы системы, а окончательное решение остается за человеком.

Пользователи получают доступ к уникальным прогнозам и аналитике по более чем тысяче индикаторов от разных подразделений Сбербанка. Если нужного прогноза в системе нет, агент построит его самостоятельно на основе передовых эконометрических, статистических моделей и методов машинного обучения.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, финансовый директор: «Сегодня конкурентное преимущество бизнеса определяется не объемом накопленных данных, а способностью быстро превращать их в качественные управленческие решения. Терабайты данных, которыми компания не умеет эффективно управлять, — это балласт, а не актив. В свое время мы создали Data Tracker как альтернативу ушедшим с российского рынка зарубежным аналитическим системам. Сегодня мы идем значительно дальше — принципиально меняем сам подход к работе с макроэкономической и отраслевой информацией. Благодаря искусственному интеллекту профессиональная макроэкономическая аналитика и прогнозирование, которые раньше требовали значительных ресурсов, времени и специальных компетенций, становятся доступны гораздо более широкому кругу пользователей. Это позволяет бизнесу лучше понимать экономические тенденции, оценивать риски и возможности, принимать более взвешенные стратегические и инвестиционные решения. Мы не просто создаем технологические продукты для финансовой функции, а формируем новый стандарт работы с макроэкономическими данными и предлагаем его рынку».

В основе платформы Data Tracker — шесть специализированных LLM-агентов. Система построена на фреймворке LangGraph с собственной мультиагентной ReAct-архитектурой и семейством собственных больших моделей Сбера GigaChat. Архитектура позволяет обрабатывать миллионы временных рядов, аналитических отчетов и прогнозов за секунды; точность поиска превышает 90%. Чтобы исключить галлюцинации, платформа объединяет RAG, фактографические базы и 90 собственных эконометрических инструментов, а поиск идет по векторной базе Qdrant с гибридным подходом (dense- и sparse/BM25). Data Tracker оптимизирован под профильные материалы государственных ведомств и имеет собственный контур автоматического тестирования агентов с LLM-as-a-Judge и полной трассировкой решений. Компоненты разработаны на отечественных технологиях.