Главное в GigaChat 4 — способность взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только отдельные их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение. Она может вести работу несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Действовать так нейросети позволяет агентная среда (харнесс), которая открывает ей доступ к рабочим инструментам: коду, файлам, поиску, внешним сервисам и другим моделям. Ведущие мировые модели умеют работать в таких средах, теперь на это способна и российская нейросеть.

Модель представлена на конференции AI Journey и уже доступна пользователям ИИ-помощника «ГигаЧат», а разработчикам — в open source по лицензии MIT. Попробовать GigaChat 4 также можно в GigaPlatform AI Studio — сервисе для проверки ИИ-гипотез. Для бизнеса новая модель доступна в каталоге платформы Evolution Foundation Models.

От рассуждений к действию

Если GigaChat 3.5 научился продумывать решение перед ответом, то GigaChat 4 доводит задачу до результата. Модель не теряет цель на длинных цепочках действий: сама разбивает задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним сервисам и привлекает к работе другие модели. Например, при создании игры или приложения GigaChat 4 может несколько часов работать автономно и пройти более сотни шагов: от проектирования до готового результата. Модель способна самостоятельно разрабатывать сервисы под ключ, проводить глубокие исследования по множеству источников или создавать интерактивные симуляции. Архитектура GigaChat 4 адаптирована для работы с длинным контекстом, а сама модель обучена взаимодействовать с внешними системами через протокол MCP и пользоваться навыками.Контекст и режимы работы

Контекстное окно GigaChat 4 вмещает 1 млн токенов, или 2000–2500 страниц текста: пакет договоров, годовая отчетность или вся кодовая база проекта. Это запас для агентной работы: каждый вызов инструмента, результат поиска или открытый файл расходует контекст, и чем он больше, тем больше шагов модель делает, не теряя цели. Работать с таким объемом помогает собственная архитектура с технологией линейного внимания – модель хранит весь контекст сжато и постепенно его дополняет.

GigaChat 4 совмещает мгновенный ответ и режим рассуждений. Пользователь переключается между ними сам, а сервис тратит вычисления только там, где без размышлений не обойтись. Поэтому сервис быстрее отвечает на простые вопросы и дешевле в эксплуатации: вместо двух моделей работает одна.

Возможности для пользователей и разработчиков

Новая модель станет основой ИИ-помощника «ГигаЧат»: он будет точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать информацию и лучше пользоваться скиллами — встроенными инструментами для конкретных задач. В ближайшем будущем «ГигаЧат» сможет брать на себя задачи пользователя целиком, например, подготовить обзор по десяткам источников, разобрать папку с документами, составить план ремонта со сметой или собрать программу поездки.

Разработчикам ИИ-сервисов больше не нужно прописывать, какие шаги и в каком порядке должна выполнять модель: достаточно подключить инструменты и описать задачу текстом. Модель совместима с большинством агентных сред, а через протокол MCP подключается к внешним сервисам и внутренним системам компании. Ее можно бесплатно использовать, дорабатывать и встраивать в коммерческие продукты, а также разворачивать в контуре компании.

На что способна GigaChat 4

Еще во время обучения модель действовала за пределами ожидаемых сценариев, а готовая версия самостоятельно решает сложные многошаговые задачи.

Написала симуляцию операционной системы для запуска в браузере. По одному запросу модель написала и сама развернула на сервере многопользовательскую систему с рабочим столом, терминалом, файловым менеджером и аккаунтами.

Расшифровала генетические данные. По сырому файлу с данными модель верно определила группу крови, переносимость лактозы и происхождение и указала уверенность в каждом выводе.

Прошла игру на выживание. В 2D игре Crafter, модель начала с пустым инвентарем, сама изготовила инструменты, добыла алмаз и закончила игру с полным здоровьем.

Перенесла Mario на Mac. Модель получила данные с картриджа классического Mario для старой игровой приставки и собрала из него нативное приложение для ноутбука. Модель обошлась без исходного кода игры и вносила изменения прямо в готовый файл с картриджа.

Заставила проверяющего решать за себя. Это первая модель Сбербанка, которая во время обучения взломала проверяющую систему: та перестала проверять ответы и начала сама решать за нее математические задачи.

Результаты тестов

GigaChat 4 работает на 40% быстрее предыдущей версии благодаря оптимизации инфраструктуры и улучшениям в самой модели. Модель сравнили с ведущими открытыми моделями мира — DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3, Qwen 3.5 и Mistral Large 4 — по ключевым направлениям, от программирования до диалогов на русском языке. По сводному показателю флагман Сбербанка вошел в группу лидеров и прибавила 10 процентных пунктов к GigaChat 3.5. Модель на равных конкурирует в каждом из направлений.

Ярче всего GigaChat 4 проявила себя в диалогах на русском языке, обойдя всех конкурентов: 86 баллов против 82 у Qwen 3.5 и 73 у GLM-5.3. В общих задачах модель разделила первое место с DeepSeek V4.1 Flash: у нее 87 баллов против 82 у GLM-5.3 и Qwen 3.5. Это задачи, где нужно следовать инструкциям, отвечать в заданном формате, составлять планы и разбираться в длинных документах. В программировании GigaChat 4 набрала 85 баллов и опередила Mistral Large 4, Qwen 3.5 и GLM-5.3. Самый большой скачок модель сделала в агентной работе: плюс 15 пунктов к предыдущей версии, и теперь она идет вровень с DeepSeek V4.1 Flash и Mistral Large 4.