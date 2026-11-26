Банк получил исходный код платформы UX Rocket, рассчитанной на миллиарды пользовательских сессий в год, и ставит цель сократить цикл проверки продуктовых гипотез в пять раз.

ПСБ внедрил в собственном защищённом контуре российскую платформу продуктовой аналитики и A/B-тестирования UX Rocket. Платформа «вошла» в технологический стейк банка и закрывает задачи, которые на мировом рынке решают сервисы класса Google Analytics и Amplitude. Вместе с лицензией ПСБ получил исходный код продукта. Банк называет пять факторов, которые определили выбор

Почему продуктовая аналитика стала вопросом конкуренции?

Размер и стоимость собственной команды веб- и мобильной разработки перестали быть конкурентным преимуществом. Сегодня на рынке банки с сильными цифровыми компетенциями способны за несколько недель внедрить востребованный цифровой сервис на сайте или в приложении за счёт агентской разработки и качественного трафика. И здесь вопрос смещается: не «как быстро мы выпускаем?», а «как мы понимаем, что выпускаем правильное?».

На этот вопрос отвечает продуктовая аналитика — класс систем, который на мировом рынке представляют Amplitude, Mixpanel и Google Analytics 4. В отличие от классической веб-аналитики такие системы измеряют не объём трафика, а поведение пользователя внутри продукта и эффект каждого продуктового изменения.

Для решения этих задач ПСБ внедрил UX Rocket и встраивает проверку продуктовых гипотез в процесс разработки своих клиентских цифровых сервисов: такие продуктовые решения опираются на анализ данных, а не на экспертное мнение и отраслевые тренды.

Пять причин, названных банком

1. Отечественное решение без компромисса по функциональности

Задача найти платформу, сопоставимую по возможностям с мировыми лидерами в области продуктовой аналитики и АБ-тестов для крупных банков.

2. Размещение в контуре банка и соответствие требованиям информационной безопасности

Пользовательские данные цифровых продуктов не покидают пределы инфраструктуры банка. Платформа разворачивается по модели on-premise: оборудование и всё программное обеспечение принадлежат банку и проходят принятые в ПСБ процедуры проверки, проводимые подразделением информационной безопасности на наличие уязвимостей в коде ПО.

3. Технологический суверенитет: исходный код на стороне банка

Вместе с лицензией на ПО компания-разработчик ExciteKit передала банку исходный код платформы. UX Rocket вошёл в стек продуктов, обеспечивающих технологическую независимость ПСБ: развитие и поддержка решения не зависят от внешнего вендора.

4. Масштаб данных

Мощности платформы рассчитаны на обслуживание большого количества розничных клиентов — миллиарды пользовательских сессий в год — без ограничений на сэмплирование и снижения скорости формирования отчётов.

5. Открытая архитектура AI-агентов под собственные LLM

ПСБ развивает собственные LLM-модели и внедряет их во все направления розничного обслуживания. Архитектура AI-агентов продуктовой аналитики UX Rocket открыта для подключения этих моделей — банк не обязан использовать модели вендора и не передаёт данные во внешние сервисы.

Комментарий заказчика

Андрей Кардаков, начальник управления развития экосистемы цифрового бизнеса ПСБ:

«Мы искали платформу, которая не уступала бы по функциональности решениям энтерпрайз-уровня и могла размещаться в контуре банка. Также она должна была соответствовать нашим требованиям безопасности и справляться с миллиардными объёмами данных банка.

Такой платформой для нас стал UX Rocket. Кроме функциональности и производительности, вместе с лицензией на ПО разработчик платформы передал нам исходный код, который вошёл в стек продуктов банка, обеспечивающих его технологический суверенитет.

В ближайшей перспективе мы рассматриваем возможность внедрения AI-агентов продуктовой аналитики. Учитывая, что ПСБ активно развивает собственные LLM-модели, особенно важной для нас стала открытость архитектуры агентов для подключения этих моделей. Наша цель — существенное сокращение одного продуктового цикла: от сбора данных и формулирования гипотезы до её проверки через апробацию и повторное прохождение цикла. Это позволит поддерживать высокие темпы продуктового развития и сохранить рациональный подход в управлении бюджетом, проверять больше гипотез теми же ресурсами, улучшать клиентский опыт и сохранять контроль над метриками по принципу «от частного к общему».

Что получает продуктовая и маркетинговая команда

В отличие от привычных систем веб-аналитики, UX Rocket закрывает полный цикл работы с продуктовой гипотезой:

Разметка действий пользователя — без привлечения разработки на каждое событие.

— без привлечения разработки на каждое событие. Отчёты для поиска продуктовых инсайтов — воронки, удержание, поведенческие срезы.

— воронки, удержание, поведенческие срезы. Система A/B-тестирования уровня энтерпрайз — управление трафиком тысяч одновременных экспериментов и установление причинно-следственной связи между продуктовым изменением и метриками.

— управление трафиком тысяч одновременных экспериментов и установление причинно-следственной связи между продуктовым изменением и метриками. Записи сессий, тепловые карты, короткие ссылки — привычные маркетологу инструменты, но с продуктовой логикой: например, записывать только те сессии, в которых пользователь совершил определённое действие.

— привычные маркетологу инструменты, но с продуктовой логикой: например, записывать только те сессии, в которых пользователь совершил определённое действие. AI-агенты — анализ и оптимизация конверсии продукта и эффективности рекламных баннеров и акций на сайте.

— анализ и оптимизация конверсии продукта и эффективности рекламных баннеров и акций на сайте. Онлайн-виджеты — опросы, формы обратной связи, попапы.

— опросы, формы обратной связи, попапы. Выгрузка когорты пользователей для ретаргетинга.

Комментарий разработчика

Денис Платонов, основатель и руководитель компании ExciteKit, директор продукта UX Rocket:

«Проект с ПСБ стал для нас серьёзной проверкой. До него мы мыслили категориями полезности отгружаемого функционала — заворачивали сложную математику и алгоритмы в простые функции платформы. Работая с командой банка, мы научились мыслить ещё и категориями энтерпрайза: как правильно организовать сквозную аутентификацию пользователей, как выстроить процесс проверки и отгрузки образов в контур банка.

Сейчас мы делаем ставку на развитие AI-агентов. По нашим данным, они сокращают время до проверки продуктовой гипотезы в среднем в семь раз и повышают качество проработки гипотез минимум вдвое. Выбор UX Rocket банком ПСБ подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».