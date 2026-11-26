«МТС Банк» сообщил о запуске нового функционала «Белый бизнес» в личном кабинете онлайн-банка «МТС Банк Бизнес». Сервис помогает компаниям и предпринимателям заранее оценивать риски, получая практические рекомендации по снижению вероятности ограничений при проведении операций и необходимости предоставления дополнительных документов в банк.

Функционал основан на анализе деятельности клиента за последние три месяца и формирует индивидуальную оценку уровня риска по принципу «светофора». Как только клиент переходит из «зеленой» зоны в «желтую» или «красную» он видит всплывающие подсказки с рекомендациями. Например, своевременно уплачивать налоги и обязательные платежи, избегать расчетов с сомнительными контрагентами, корректно оформлять документы по сделкам и поддерживать прозрачность операций. Такой подход позволяет бизнесу вести деятельность в соответствии с рекомендациями регулятора, а также выстраивать доверительные отношения с банком.

Функционал «Белый бизнес» доступен клиентам «МТС Банка» непосредственно в личном кабинете онлайн-банка. Он не требует отдельных подключений или дополнительных действий: подсказки появляются в привычном интерфейсе.

Расширение возможностей для ведения бизнеса через личный кабинет «МТС Банк Бизнес» отражает стремление банка к созданию экосистемы сервисов для предпринимателей, сочетая удобство дистанционного обслуживания с проактивной поддержкой клиентов в вопросах комплаенса и устойчивого ведения бизнеса.