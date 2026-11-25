Более 60% россиян положительно оценивают использование биометрии при оформлении финансовых услуг онлайн. Об этом CNews сообщили представители финансового маркетплейса «Сравни»

При этом больше половины опрошенных (51%) готовы сдать биометрические данные для получения финансового продукта, а каждый восьмой (13%) уже сделал это с такой целью. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Сравни».В опросе приняли участие 1200 жителей России.

33% россиян скорее положительно относятся к сдаче биометрии, еще 27% отмечают удобство и экономию времени. Важным преимуществом этого финтех-инструмента респонденты считают дополнительную защиту от мошенничества.

Опыт сдачи биометрии уже есть почти у половины опрошенных (49%). Чаще всего участники использовали сканирование отпечатков пальцев (48%) и фотографию лица (47%). Еще 26% респондентов сдавали биометрию несколькими способами одновременно, а 23% записывали голос.

«Биометрия становится одним из инструментов развития финтеха и меняет привычные способы получения услуг. Например, с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) можно подтвердить личность при оформлении займов онлайн. Это помогает защитить пользователей от мошенничества, в том числе от оформления займов на чужое имя. Важность защиты данных отмечают и сами пользователи — 60% опрошенных считают ее дополнительным стимулом для сдачи биометрии. Сами биометрические данные хранятся в системе в зашифрованном виде, а финансовые организации получают сам результат проверки личности, не сохраняя у себя биометрические образцы», — сказал Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов «Сравни».