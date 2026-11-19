Директор по продуктам ERM и BPM компании «Некстби» Наталья Рудик представила концепцию использования цифрового двойника в финансовой организации на примере оценки перспектив запуска банковского бизнеса в новом регионе. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

В основе этой концепции лежит виртуальная модель отдельного бизнес-процесса или предприятия в целом, объединяющая данные из различных учетных и финансовых систем. Она позволяет предиктивно оценивать последствия тех или иных изменений в отдельных процессах, просчитывать разнообразные сценарии и их влияние на операционные и финансовые показатели бизнеса, принимать взвешенные решения на основе данных.

Один из примеров, иллюстрирующих использование такого решения в банковском секторе – оценка целесообразности запуска бизнеса по кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ) в новом регионе. Руководству банка важно понять, какие риски при этом могут возникнуть, хватит ли капитала для их покрытия и насколько рентабельным может быть новое направление.

Сначала создается модель будущего кредитного портфеля в целевом регионе. Цифровой двойник позволяет смоделировать показатели кредитного портфеля и на их основе рассчитывать ключевые показатели риска и экономический капитал, необходимый для покрытия рисков при разных сценариях развития ситуации. На основании полученных результатов руководство принимает решение о целесообразности открытия бизнеса в новом регионе.

Управленческую отчетность также можно подготовить с помощью цифрового двойника. Если сценарий неприемлем, система показывает, почему возможный вариант развития бизнеса не подходит банку, и предлагает возможные изменения: сокращение объема портфеля, изменение ковенантов, варианты хеджирования и переход к другому клиентскому сегменту или докапитализацию банка. Дашборды и управленческие интерфейсы отображают различные индикаторы риска с детализацией по портфелю, отдельному клиенту или группе связанных лиц.

Концепция цифрового операционного двойника предполагает применение графов, которые показывают взаимосвязь между различными объектами. Например, они могут продемонстрировать как одно решение влияет на другие, и какой вклад каждое из них вносит в достижение стратегических целей компании. Также графы широко применяются в экономической безопасности и так далее, поддержке внутреннего антифрода, например, для выявления аффилированности юридических лиц и связанности между контрагентами.

«Операционный цифровой двойник дает возможность оперативного сравнения сценариев развития ситуации, что особенно важно в риск-менеджменте. Это имеет особую ценность для бизнеса, когда экономическая или политическая обстановка может существенно измениться за короткое время. Цифровой двойник позволяет анализировать ситуацию в режиме реального времени и моделировать необходимое количество сценариев без дополнительных трудозатрат», – сказала директор по продуктам ERM и BPM компании «Некстби» Наталья Рудик.