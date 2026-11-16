«Почта России» сообщила о начале приема оплаты услуг цифровыми рублями от физических лиц во всех отделениях сети. Проект реализован «Почтатехом» — дочерней ИТ-компанией «Почты России» — во взаимодействии с банком ВТБ на платформе цифрового рубля Банка России. Запуск расширяет доступные клиентам способы расчётов.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России в дополнение к наличным и безналичным средствам. Цифровые рубли хранятся на счетах (цифровых кошельках) на платформе Банка России. В отличие от безналичных денег на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центрального банка.

Преимущество использования цифрового рубля для физических лиц — отсутствие комиссий за платежи и переводы. Пользователи могут переводить цифровые рубли другим людям по номеру телефона независимо от того, в каком банке обслуживается получатель. Для этого у отправителя и получателя должны быть открыты цифровые кошельки. Клиенту достаточно открыть кошелёк на платформе Банка России через приложение банка-участника, а пользоваться им можно через приложения подключённых банков, в которых он обслуживается. Рассчитаться за услуги «Почты России» можно по QR-коду из привычного банковского приложения, поддерживающего операции с цифровым рублём. Все транзакции фиксируются на платформе Банка России.

Работа над интеграцией цифрового рубля в ИТ-инфраструктуру «Почты» началась в феврале 2026 г. В ходе подготовки к запуску специалисты «Почтатеха» совместно с ВТБ реализовали приём цифровых рублей в действующих сервисах компании. Первая оплата цифровым рублём в «Почте России» прошла в сентябре 2026 г.

Оплатить услуги «Почты России» цифровым рублём можно во всех отделениях сети по QR-коду.

«Интеграция цифрового рубля — это важный шаг в цифровой трансформации «Почты России». Мы интегрировали новый способ оплаты в действующую ИТ-инфраструктуру компании, чтобы сделать оплату услуг для граждан простой и удобной — через привычные банковские приложения», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.