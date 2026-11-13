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«Т-Банк» и Т—Ж запустили сервис «Честная пятница» для проверки скидок на технику в сезон распродаж

«Т-Банк» совместно с Т—Ж запустил сервис «Честная пятница», который помогает выгодно приобретать гаджеты и бытовую технику в сезон распродаж по честным скидкам. Сервис сравнивает цены на товары до и во время скидок, изучает предложения продавцов и предлагает пользователям технику с лучшим соотношением цены и качества под разный бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Честная пятница» объединяет предложения более 34 тыс. продавцов с 28 площадок, включая популярные российские маркетплейсы, крупные федеральные сети и Шопинг в «Т-Банке».

Во время крупных распродаж стоимость товаров может не только снижаться, но и искусственно завышаться, чтобы затем создать видимость большой скидки.

«Честная пятница» отслеживает динамику цен по каждой позиции, показывает, за сколько товар можно было купить в обычные дни, и проверяет, не была ли сумма искусственно завышена продавцом. Так, по данным «Честной пятницы», минимальная цена на Apple iPhone 17 Pro за 60 дней наблюдения выросла на 12,5%: с 84 864 руб. в октябре 2026 г. до 95 524 руб. по состоянию на 11 ноября 2026 г.

В рекомендациях сервиса учтены не только цены, но и качество продуктов внутри каждой категории. В основе отбора — данные «Т-Банка» о покупках клиентов, характеристики товаров и оценки покупателей и экспертов Т—Ж. Пользователь может указать свой бюджет и интересующую категорию, а «Честная пятница» предложит подборку лучших позиций в этих рамках.

В карточках товаров представлены доступные варианты комплектации, рейтинг модели и динамика цен. Там же находятся краткое описание преимуществ позиции на основе характеристик, пользовательских и экспертных оценок и актуальные предложения нескольких продавцов.

Воспользоваться инструментом можно на мобильном лендинге сервиса «Честная пятница».

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