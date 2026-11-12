«Точка Банк» добавил отчетность по выплатам на АУСН в зарплатный проект

«Точка Банк» добавил в зарплатный проект формирование отчетов по выплатам на АУСН. Бухгалтеры компаний и ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) могут подготовить сведения о выплатах сотрудникам одновременно с созданием зарплатной ведомости. Часть полей заполняется автоматически — из данных, которые пользователь внес ранее. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

На АУСН работодатели не сдают стандартную отчётность по НДФЛ и страховым взносам, но при каждой выплате зарплаты передают данные о доходах сотрудников в уполномоченный банк, а тот в свою очередь передает данные в ФНС.

На практике бухгалтеру приходится выполнять две отдельные задачи: оформлять выплату сотрудникам по зарплатному реестру в интернет-банке, а в сервисе АУСН отдельно заполнять данные по каждому сотруднику. Именно необходимость переключаться между интерфейсами, согласно исследованию «Точка Банка», бухгалтеры назвали одним из главных неудобств в своей работе. Банк учёл обратную связь и добавил подготовку отчётности в зарплатный проект.

Теперь специалисту не нужно открывать отдельную вкладку и повторно вводить часть данных: они заполняются автоматически сразу при работе с ведомостью.

Налоговая реформа 2026 г. усилила интерес бизнеса к АУСН. Число компаний и ИП на этом режиме выросло: на начало октября 2026 г. его используют уже почти полмиллиона. Одной из причин роста стало снижение порога доходов для освобождения от НДС на УСН с 60 до 20 млн руб., тогда как на АУСН можно работать без НДС при годовом доходе до 60 млн руб. и численности сотрудников до пяти человек. Более половины (55,2%) компаний и ИП, перешедших на режим, ранее применяли обычную УСН. С 1 января 2026 г. АУСН доступна уже в 83 регионах России. Бухгалтеру, который ведет нескольких клиентов на «автоупрощенке», необходимо по каждому проверять разметку банковских операций, вносить данные в личный кабинет и передавать сведения о выплатах. Возможность формировать отчётность без перехода в другой интерфейс уменьшает нагрузку на специалиста.

«Когда мы работали над этим инструментом, нам хотелось решить вполне конкретную проблему — избавить бухгалтеров от лишней рутины, чтобы им не приходилось постоянно переключаться между разными интерфейсами и по несколько раз вводить одни и те же данные. Мы продумали процесс так, чтобы все необходимое для оформления зарплатной отчетности было под рукой, а бухгалтер мог пройти его без лишних шагов. В итоге на каждую выплату зарплаты уходит меньше времени и сил. А освободившееся время можно потратить на задачи, где без опыта и внимания самого специалиста не обойтись. В этом, на мой взгляд, и заключается смысл хорошей автоматизации», — сказал Ярослав Козлов, QA-лидер Зарплатного проекта в «Точка Банке».

Функция доступна в интернет-банке и сервисе «Финлид».