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Сбер на форуме CNews Forum 2026 расскажет об агентизации разработки и новой методологии AI-Disrupt PSLC

Спикеры Сбера примут участие в CNews FORUM 2026 и поделятся ключевыми кейсами и трендами в использовании ИИ в госсервисах и производственном процессе современной компании.

В ходе сессии «Цифровая трансформация государства» Алексей Козырев, вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка расскажет, как ИИ-агенты внедряются в государственные процессы. ИИ-агенты способны выполнять рутинную работу за человека повышая эффективность труда, приносить новые знания, повышая качество принятия решений. ИИ-агенты могут взаимодействовать с информационными системами, без существенных доработок этих систем через MCP протокол. Использовать ИИ из облака также безопасно как и on-premise-решения, при этом выгоднее, без дополнительных затрат на инфраструктуру.

В рамках сессии «Цифровая трансформация бизнеса» Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка в своем выступлении акцентирует внимание на том, как выстроить агентный производственный процесс, в котором ИИ-агенты проводят задачу от намерения до рабочего результата, и как методология Сбера AI-Disrupt PSLC, которая развивает идеи AI-Disrupt PDLC, переносит опыт эксплуатации обратно в требования, создавая единый конвейер.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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