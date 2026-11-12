532 улыбки в минуту: биометрическая оплата догоняет по популярности «Вжух»

Улыбки догоняют «Вжух» по популярности. Лидерство – у системы «Вжух»: ее россияне использовали 115 млн раз в III квартале 2026 г. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через «Вжух». Технология доступна не только клиентам Сбербанка, но и другим банкам, поэтому ее активно подключают. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбербанка прибегли к ней для совершения 69 млн покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту.

Оплата улыбкой становится удобнее, потому что Сбербанк обновил парк терминалов. К концу III квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 млн устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбербанка работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в два раза.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Платежи – это ежедневный контакт с клиентом и основа отношений с торговым бизнесом. За стратегический цикл мы изменили то, как люди оплачивают покупки в России. Мы сделали оплату улыбкой частью повседневной жизни».

Клиенты Сбербанка могут выбирать из целой палитры способов оплаты: банковская карта, улыбка, через «Вжух», с помощью SberPay NFC, умное кольцо Сбербанка, часы или по единому QR-коду. Все их объединяет одно серьезное преимущество – постоянно совершенствуемая технология защиты от мошенничества. Как отметил Кирилл Царев, за последние три года Сбербанк предотвратил хищения средств клиентов на сумму до 1 трлн руб.