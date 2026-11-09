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Крупный российский банк перешел с Oracle WebLogic на Digital Q.AppServer

Один из крупнейших российских банков завершил миграцию с сервера приложений Oracle WebLogic на российскую платформу Digital Q.AppServer компании «Диасофт». Об этом CNews сообщил представитель компании.

До начала проекта Java-системы банка работали на Oracle WebLogic, при этом домены и экземпляры серверов администрировались через отдельные консоли. ИТ-специалистам приходилось работать с десятками разрозненных точек управления. Одной из задач миграции, помимо замены иностранного программного обеспечения, стала централизация администрирования и мониторинга инфраструктуры.

ИТ-специалисты «Диасофт» перенесли на Digital Q.AppServer необходимые настройки и метрики управления. Ключевым результатом стала полноценная функциональная замена Oracle WebLogic и сохранение привычных для администраторов сценариев эксплуатации – управление экземплярами серверов, контроль состояния систем, сбор метрик и работа с журналами.

После миграции дополнительные требования трансформировали проект импортозамещения в совместное развитие платформы Digital Q.AppServer. Так в ней появились дополнительные средства профилирования приложений, дашборды с метриками JVM, управление потоками и анализ блокировок, снятие дампов потоков (Thread Dump), управление сборкой мусора JVM и настройка приоритетов запуска приложений.

Кроме того, единая административная панель была адаптирована для работы с серверами приложений Apache TomEE и WildFly. Таким образом, специалисты банка получили возможность управлять несколькими типами серверов приложений через один интерфейс вместо набора отдельных инструментов.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

По оценке участников проекта, централизация сократила время выполнения ряда эксплуатационных операций. Если ранее сбор данных для диагностики инцидента мог занимать около часа, то теперь необходимые сведения можно получить через единую панель за несколько минут. Перезапуск приложений, получение дампов и проверка конфигурации выполняются через административный интерфейс.

Digital Q.AppServer входит в реестр российского программного обеспечения. Платформа предназначена для централизованного управления и мониторинга Java-инфраструктуры и позиционируется как решение для миграции с зарубежных серверов приложений, включая Oracle WebLogic. На сегодняшний день Digital Q.AppServer используется более чем в шести проектах, в том числе в двух банках из топ-10.

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