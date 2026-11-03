CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

GlowByte и Frank RG исследуют эффективность CRM в банках и ритейле

GlowByte и аналитическая компания Frank RG в 2027 г. проведут совместное исследование эффективности систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Оно впервые охватит не только российскую банковскую розницу, но и ритейл, а потенциально также финансовые маркетплейсы и банки Казахстана. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Сотрудничество с GlowByte, которая более 20 лет внедряет и сопровождает аналитические CRM-системы, позволит дополнить рыночную аналитику технологической экспертизой и расширить исследование на смежные отрасли.

Ключевым результатом проекта станет межотраслевой бенчмарк. Банки смогут сопоставить эффективность своих CRM-процессов не только с конкурентами, но и с лидерами ритейла, где многие подходы к работе с клиентской базой уже доказали свою результативность. Для корректного сравнения авторы исследования соберут показатели по единой методологии. Участники сопоставят, в частности, уровень кросс-продаж с учетом срока обслуживания клиента, частоту и структуру коммуникаций, скорость запуска кампаний и эффективность работы CRM-подразделений.

На основе исследования Frank RG и GlowByte разработают универсальную карту CRM-систем для банков и ритейла. Она опишет задачи и функции всего цикла работы с клиентом: от формирования предложения и выбора канала коммуникации до закрепления эффекта после контакта. Ожидается, что карта станет отраслевым стандартом, по которому компании смогут проводить аудит своих систем и планировать их развитие.

Отдельно исследование покажет, какие технологические решения дают бизнесу измеримый эффект. Участники получат данные об используемых платформах, уровне импортозамещения и практиках применения ИИ в CRM-процессах, включая оценку аплифта от его внедрения.

Помимо количественного бенчмарка, исследование включает экспертные интервью и посещения CRM-подразделений, а также опрос клиентов о том, как они воспринимают коммуникации и насколько предложения совпадают с их потребностями.

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС
Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС КИИ в облаке

Сейчас партнеры формируют пул участников и разрабатывают карту исследования, финальный состав будет определен до конца 2026 г. В начале 2027 г. банки и ритейлеры вместе с Frank RG и GlowByte согласуют методику бенчмарка, весной пройдут сбор показателей, опрос клиентов и интервью. Предварительные результаты обсудят 27 мая 2027 г. Выход итогового отчета запланирован на конец июня 2027 г.

«Вслед за запросами рынка и участников, мы запускаем новые исследования или корректируем дизайн регулярных. В последние годы особенно важно понимать, какие практики и технологические решения используют игроки разных отраслей для достижения своих целей. Чтобы корректно сопоставить разные подходы, нужна не только аналитика рынка, но и глубокое понимание того, как CRM-системы устроены изнутри. Эту экспертизу в проект привносит GlowByte, и вместе мы сможем дать участникам более полную картину», – отметил Артем Мосин, старший проектный лидер Frank RG.

«Клиент не делит свой опыт на "банковский" и "ритейловый": любое персональное предложение он оценивает по одной шкале. Банки сильны в персональных коммуникациях и маркетинге на данных, у ритейла накоплен свой опыт, и каждой отрасли есть чему поучиться у другой. Самые интересные решения в CRM сегодня часто появляются на стыке финансов и ритейла. Мы хотим впервые показать это на цифрах, чтобы участники могли сверить свои подходы с опытом соседней отрасли», – сказала Мария Толмачева, директор по развитию практики бизнес-консалтинга и клиентской аналитики (Marketing Service Provider), GlowByte.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Власти выводят на ИТ-рынок новое решение для проверок россиян на дипфейки и использование ИИ

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще