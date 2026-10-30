CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект ускорит оценку экспонатов музея-заповедника «Петергоф»

У музея-заповедника «Петергоф» появился ИИ-ассистент по оценке страховой стоимости культурных ценностей. Теперь музей может за минуты получать прозрачный отчет с обоснованием и уверенно страховать национальное достояние. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-сервис автоматизирует полный цикл оценки страховой стоимости культурных ценностей. Он собирает мировые рыночные данные и формирует готовый пакет документов для Министерства культуры Российской Федерации. Система анализирует актуальные оценки и фактические продажи ведущих аукционных домов, дает приблизительную оценку (эстимейт).

С новым сервисом оценка требует в несколько раз меньше сил и времени на подготовку документов для ведомства. Сервис можно запустить и в других музеях, архивах и библиотеках в странах СНГ и ЕАЭС.

Сбербанк уже провел для «Петергофа» пилот 3D-оцифровки и рентгенографии предметов искусства по программе цифровой трансформации музея-заповедника. В планах также внедрить бесконтактный доступ на территории и создать ИИ-гида для навигации по парку. Эти проекты помогают создать научную базу для сохранения истории и делают ее доступной для всех.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Музей-заповедник «Петергоф» задает высочайшую планку по сохранению и презентации культурного наследия не только в России, но и мире. И наши совместные технологичные проекты доказывают: цифровизация способна не обезличить историю, а наоборот – выявить новое, делая искусство доступным каждому человеку, независимо от его местонахождения или физических возможностей».

Роман Ковриков, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»: «Цифровая трансформация «Петергофа» объединяет заботу о посетителях, сохранение культурного наследия и развитие профессиональной среды музея. Уже реализованные пилоты и текущие проекты формируют основу для музея будущего — открытого, технологичного, внимательного к людям и бережного к истории. Новые решения не заменяют живое впечатление от дворцов, фонтанов, парков и музейных коллекций. Их задача — сделать путь к этому впечатлению проще, а знакомство с наследием «Петергофа» — глубже, современнее и доступнее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Власти выводят на ИТ-рынок новое решение для проверок россиян на дипфейки и использование ИИ

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще