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ИИ для тех, кто учится и учит: Сбербанк выпустил бесплатные ИИ-сервисы для образования

Команда Disrupt, новое направление Сбербанка для быстрого тестирования и запуска ИИ-продуктов, выпустили набор бесплатных экспериментальных приложений: с ними можно изучать новое через разговоры, короткие уроки и игровые механики, а также готовить собственные учебные материалы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Приложения помогут ученикам разобраться в предмете и не потерять интерес: ИИ объясняет, а не просто выдаёт готовый ответ. С Narra можно обсудить книгу с её героями, с Zoobr — освоить любую тему по коротким урокам и проверить знания в квизах. А обновлённые инструменты «Мультитул» и «Тайп» помогут подготовить конспект, таблицу или презентацию к занятию и надиктовать текст прямо в документ.

Zoobr: персональный курс на любую тему

Zoobr собирает персональный курс по любому запросу: от школьного предмета или профессионального навыка (программирование, маркетинг, дизайн и др.) до подготовки к собеседованию и экзамену на права. Достаточно описать тему — Zoobr сам находит информацию в надежных образовательных материалах, проверяет её и указывает источники для каждого блока. Курсы подстраиваются под уровень, цели и возраст пользователя.

Короткие уроки удобно проходить в свободное время, их можно читать или слушать. Уроки состоят из карточек с текстом, иллюстрациями, схемами и интерактивом. После каждой главы — тест, а темы, где пользователь совершил ошибку, повторяются в новых заданиях. В приложении есть и режим «Квиз»: бесконечная лента вопросов и фактов с объяснениями ответов.

Разобраться в сложном вопросе поможет «Умный чат»: он объяснит тему по шагам или на наглядном примере и разберёт задачу по фото, в том числе написанную от руки. Помимо персональных материалов, в приложении уже есть 80 готовых курсов для первого знакомства с Zoobr. Прогресс и серия занятий видны в профиле, а данные хранятся только на устройстве пользователя.

Narra: книга, с которой можно поговорить

Narra — мобильное приложение, в котором можно поговорить с героями книги. ИИ оживляет персонажей, а читатель может обсудить с ними сюжет, их поступки и мотивы – чтение превращается в живое исследование. Свою книгу можно загрузить в формате EPUB, PDF или FB2, например произведение из школьной программы или учебник. В каталоге уже есть 500 книг на русском и 1 тыс. на английском. Любую книгу Narra озвучит разными голосами.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Narra создает для героев книг портреты и биографии, учитывая их характеры и особенности эпохи. Проиллюстрировать можно и ключевые сцены: изображение создаётся по авторскому описанию, поэтому герои, обстановка и детали выглядят так, как их задумал автор. С героями можно поговорить о чём угодно: они «знают» сюжет только до того места, где остановился читатель, в ответах сохраняют свой характер и не выдумывают факты. В документальной и учебной литературе собеседником становится автор.

Учащиеся могут лучше разобраться в сюжете и подготовиться к обсуждению произведения на уроке или к сочинению. Иллюстрации помогают представить мир книги, особенно если в ней другая эпоха и незнакомый быт. ИИ-помощник объяснит непонятные слова, детали и исторический контекст, не уводя из книги. Так проще подступиться к произведению, которое раньше казалось сложным.

Обновления для презентаций и диктовки

Сбербанк также обновил свои ИИ-инструменты для продуктивной работы: в них появились полезные для подготовки к занятиям функции. «Мультитул» научился делать презентации по конспектам, документам, ссылкам и файлам: он дополняет их источниками из интернета, предлагает структуру выступления и оформляет слайды с таблицами, графиками и схемами. Также сервис составляет конспекты, методические материалы и викторины, выделяет главное в документах и проводит исследования по источникам в интернете. Надиктовать конспект, заметку или учебный материал прямо в документ поможет голосовая клавиатура «Тайп». Теперь она распознаёт термины, англицизмы, а надиктованный текст можно поправить голосом. Появились настройки регистра, пунктуации и автозамен.

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