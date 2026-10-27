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ЛАНИТ выступит официальным партнером CNews Forum 2026

12 ноября 2026 года в Lotte Hotel Moscow при поддержке ЛАНИТ пройдет «CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра». Представитель компании выступит в секции «Искусственный интеллект и большие данные». В рамках форума будут представлены собственная платформа ЛАНИТ для управления ИИ-сервисами и агентами LANDEV AI, продукты на ее основе, а также платформа APLAI для ИИ-разработки в контуре организации от компании bpm.

Эксперт по внедрению гибких методологий разработки LANDEV AI департамента корпоративных систем ЛАНИТ Артем Сусеков в своем выступлении рассмотрит уровни зрелости организаций в работе с ИИ – от пилотов до момента, когда без ИИ бизнес уже не может работать, – и покажет, где на каждом уровне теряются деньги. Отдельно спикер расскажет, как посчитать эффект от использования ИИ. В конце доклада слушатели получат шесть вопросов для самодиагностики, на которые полезно ответить до запуска следующего пилота в компании.

В выставочном пространстве конференции команда LANDEV AI покажет платформу и продукты на ее основе. Это ИИ-шлюз, который дает сотрудникам единый доступ к языковым моделям, IDP для интеллектуальной обработки документов и Frontline, агент, который берет на себя первую линию поддержки. Специалисты расскажут, какой продукт подойдет компании для ее текущего уровня зрелости, как перевести ИИ-инициативы из пилотов в промышленную эксплуатацию, и ответят на вопросы посетителей.

Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети
Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети Сеть как дом

На стенде bpm будет представлена платформа APLAI для ИИ-разработки, соответствующей требованиям информационной безопасности, в контуре организации. Эксперты и представители компании покажут возможности решения и поделятся кейсами его внедрения.

CNews Forum – отраслевое событие, которое ежегодно собирает представителей ИТ-компаний, госструктур и независимых экспертов для обсуждения направлений информатизации экономики в ближайшие годы. В программе конференции шесть секций: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровизация промышленности», «Искусственный интеллект и большие данные», «Оптимизация бизнес-процессов». В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards 2026.

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