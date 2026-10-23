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Сбербанк разработал концепцию операционной модели управления проектной, программной и портфельной деятельностью компаний

Сбербанк разработал концепцию операционной модели проектной, программной и портфельной деятельности компаний — Vibe PPM (Vibe Project, Program & Portfolio Management). Она спроектирована с расчетом на ИИ-агента как постоянного участника управленческого контура, а не инструмент поверх существующих процессов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главное отличие модели от классического подхода к управлению проектами — перенос принципа «намерение вместо исполнения» на всю проектную деятельность. Человек формулирует, зачем нужен результат, что именно должно получиться и по каким критериям он будет принят. ИИ-агент берет на себя подбор исполнителей и инструментов, проверку результата по заданным критериям и эскалацию на человека того, что не проходит проверку. Решения с необратимыми последствиями и работа с доверием стейкхолдеров не делегируются агентам ни при каких обстоятельствах.

Архитектура Vibe PPM строится на четырех петлях, которые действуют одновременно в разных временных режимах: петле намерения и петле реализации, которые работают днем, и петле наблюдения и петле рефлексии, которые работают круглосуточно и ночью соответственно. Петля наблюдения снимает главную слабость традиционного управления — задержку данных, улавливая отклонение через триггеры, пока оно еще небольшое. Петля рефлексии превращает модель из инструмента делегирования в самообучающуюся систему: агент консолидирует опыт прошедшего дня и повышает качество работы от цикла к циклу.

Одна и та же архитектура применяется на трех уровнях управления — проекте (Vibe PM), программе (Vibe PgM) и портфеле (Vibe PfM), — а объединяет их операционная модель самого проектного офиса (Vibe PMO), которая берет на себя архитектуру агентной экономики проектной деятельности. На уровне программы агенты разных проектов используют общую память и разрешают конфликт приоритетов по заранее заданному правилу, прежде чем конфликт дойдет до человека. На уровне портфеля непрерывное отслеживание статуса заменяет квартальные сессии перебалансировки, а моделирование сценариев показывает последствия решения еще до его принятия.

<p>Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег
Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег Безопасность

Vibe PPM продолжает линию Сбербанка по переосмыслению операционных моделей вокруг ИИ — подход AI-Disrupt PDLC для разработки и методологию AI-Disrupt PSLC для сопровождения — и образует симметричную пару с жизненным циклом продуктовой разработки: PDLC отвечает на вопрос «как организация производит результат», Vibe PPM — на вопрос «что производить и как этим управлять».

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Vibe PPM продолжает трансформацию, начатую в разработке с AI-Disrupt PDLC и в сопровождении с AI-Disrupt PSLC, и распространяет ее на управление проектами, программами и портфелями. Мы не накладываем ИИ на привычные процессы проектного офиса, а перестраиваем сами процессы и роли. Человек задает намерение и критерии результата, ИИ-агенты действуют в установленных границах, а ответственность за итог остается за человеком».

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