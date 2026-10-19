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В приложении «МТС Банка» теперь можно купить железнодорожный билет с кешбэком 5%

«МТС Банк» сообщает о запуске сервиса для покупки железнодорожных билетов в мобильном приложении и онлайн-банке. Благодаря интеграции с платформой «Инновационная мобильность» клиенты банка могут найти нужный маршрут, выбрать поезд и место, при необходимости оформить дополнительные услуги и оплатить билет в привычном интерфейсе банка. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Раньше, чтобы купить билет клиенту банка приходилось открывать отдельный сервис, проходить авторизацию, заново вводить данные и переключаться между приложениями. Теперь весь путь – от выбора направления до оплаты – можно пройти внутри цифровых каналов «МТС Банка».

Новый сервис работает на базе платформы «Инновационная мобильность». Клиентам уже доступна покупка железнодорожных и автобусных билетов, поиск маршрутов, выбор места, оформление дополнительных услуг, включая страхование. Для этого достаточно перейти в раздел «Выгода» и во вкладке «Бонусы от партнеров» выбрать «Билеты».

При оплате любой картой «МТС Банка» или «МТС Деньги» клиент получает кешбэк 5%. Подробные условия начисления кешбэка размещены в разделе «Выгода» во вкладке «Бонусы от партнеров».

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«Мы развиваем цифровые сервисы вокруг повседневных задач клиентов. Когда пользователю нужно купить билет, он хочет не разбираться в нескольких приложениях, а быстро, удобно и безопасно решить свою задачу. Поэтому для нас важно, чтобы клиентский путь был бесшовным, а продукт или сервис понятным и привлекательным в рамках привычного инструмента оплаты. Ровно такое решение и ценность в виде кешбэка мы предложили клиентам внутри мобильного приложения банка», – сказал вице-президент, руководитель кластера «Дэйли Бэнкинг» «МТС Банка» Антон Пашкевич.

Новый функционал работает по модели White Label1, которая позволяет встраивать готовые решения партнеров в приложения компаний. При этом клиент взаимодействует с сервисом в едином интерфейсе «МТС Банка», а партнеры могут расширять доступ к своим продуктам и услугам. Так в дальнейшем «МТС Банк» планирует расширить транспортный сервис в цифровых каналах и запустить продажу авиабилетов. Это позволит клиентам выбирать наиболее удобный вид транспорта в зависимости от маршрута и задачи.

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