Сбербанк представил первую операционную модель для управления жизненным циклом ПО в эпоху ИИ-агентов

Сбербанк выпустил первый релиз новой операционной модели AI-Disrupt PSLC (Product Service Lifecycle) — подхода к жизненному циклу эксплуатации ПО в эпоху ИИ-агентов. Олб этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главное отличие модели от классического ITSM (IT Service Management) — принцип AI-first: сопровождение изначально проектируется для совместной работы людей и агентов. Человек задает цели, полномочия и критерии успеха, агент выполняет действия в пределах выданных полномочий. Правила и контроль (governance) заложены в каждое действие агента. Свобода агента зависит от риска и обратимости операции, а ответственность за результат всегда остается за человеком.

Трансформация охватывает четыре направления: команды, процессы, платформу и связь сопровождения с разработкой. Инженеры готовят знания для агентов, проектируют сценарии и проверяют качество их работы. Процессы сопровождения становятся исполняемыми сценариями — runbooks с заданными полномочиями и проверкой результата. Проверенные сценарии можно повторно использовать и адаптировать к другим сервисам.

Подход охватывает применение ИИ в сопровождении и надежную работу самих ИИ-систем. Человек задает цель и допустимые границы, сохраняет возможность вмешаться и ответственность за результат. Агенты, работающие на базе больших языковых моделей, могут давать неверные ответы, поэтому необходимо контролировать поведение агентов и научиться им доверять. Контроль встроен в выполнение каждой операции: самостоятельность агента зависит от риска, обратимости действия и результатов проверки его работы.

Опыт сопровождения возвращается в разработку, что влияет на улучшение качества продукта. После выпуска изменений команда продукта проверяет, устранена ли причина неполадок. Требования к надежности, диагностике и восстановлению закладываются еще до первого релиза. Так разработка и сопровождение образуют единый цикл: работающий продукт дает знания для следующего изменения, а результат этого изменения проверяется в эксплуатации.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Сбер уже применяет подход PSLC. По нашим оценкам, изменения в рамках этой методологии затрагивают область, на которую приходится 30–40% общей стоимости ИT. Модель продолжает трансформацию, начатую в разработке с AI-Disrupt PDLC, и связывает создание новых функций с их надежной работой после запуска. Мы не встраиваем ИИ в старый процесс, а меняем сам процесс, инструменты и организацию команд. Человек определяет бизнес-результат, требования и ограничения, а ИИ-агенты действуют в установленных границах. Доверие к ИИ строится не на вере, а на проверяемых основаниях: метриках, наблюдении за поведением систем, ограничениях и возможности вмешаться».