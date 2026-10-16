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МТС добавила возможность покупки ключей более 30 новых зарубежных игр

ПАО «МТС» объявляет о расширении возможности оплаты зарубежных компьютерных и видеоигр на партнерском сервисе «МТС Оплата». В каталог сервиса добавлены ключи еще более 30 популярных проектов. Теперь геймерам доступны цифровые ключи более 200 игр на ведущих игровых платформах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователям «МТС Оплаты» стали доступны цифровые ключи более 30 популярных зарубежных игр, среди которых самые актуальные новинки лета-осени 2026 года: EA Sports FC 27, 007 First Light, Star Wars Zero Company, Control Resonant, Wardogs, Resonance A Plague Tale Legacy и другие, совместимые с ведущими игровыми платформами – Steam, PlayStation и Xbox.

Всего геймерам доступны цифровые ключи более 200 игр разных жанров и возрастных категорий – от казуальных проектов и инди-новинок до крупных сюжетных приключений и соревновательных шутеров. Такой ассортимент позволяет каждому пользователю найти развлечение по своим интересам: для коротких игровых сессий, совместного прохождения с друзьями или долгого погружения в любимую вселенную.

После выбора подходящего ключа необходимо указать актуальную электронную почту, на которую в течение нескольких минут после оплаты придет ваучер или ключ, а также инструкция по активации. Оплатить можно услугу по СБП с карт российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

«Игровые ключи – популярный формат покупки цифрового контента: они позволяют быстро получить доступ к любимым проектам и новым релизам без лишних шагов. МТС Оплата продолжает расширять каталог. Это касается игрового направления, оплаты подписок различных зарубежных сервисов – от нейросетей до стримингов. Наша задача – обеспечить максимальный доступ пользователям к необходимым сервисам при помощи простого и безопасного способа оплаты», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

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Для геймеров на сервисе «МТС Оплата» помимо игровых ключей доступно пополнение баланса более 60 зарубежных игр, включая мобильные, а также игровых площадок: PlayStation, Steam, Xbox, Battle.net и другие. Также сервис позволяет оплатить более 130 подписок на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Для совершения платежей не нужно вводить пароль или данные банковской карты, что гарантирует полную безопасность.

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